"Barock bis Rock" findet für zwei Tage im Museumsgarten statt

Das Neuburger Gitarrenfestival "Barock bis Rock" geht in die elfte Auflage. Diesmal gibt es ein Programm mit verändertem Ablauf.

So ein strenger roter Faden war ja noch nie so wirklich seins. Noppo Heine schraubt gerne mal an seinen eigenen Konzepten und streut die ein oder andere Veränderung ein. So auch bei seinem Gitarrenfestival "Barock bis Rock", das in diesem Jahr im Neuburger Museumsgarten in die elfte Auflage geht. Statt einer Aufteilung nach Genres gibt es diesmal eine Geschlechtertrennung. Natürlich mit Augenzwinkern.

Eigentlich war das ja bei "Barock bis Rock" so gedacht: Am ersten Abend stehen immer die eher klassischen Interpreten auf der Bühne, am zweiten Abend gibt es dann den "bunten Blumenstrauß der Gitarrenwelt". Also viel mehr experimentelle Musik mit wagemutigen Musikern. Daran hätte man natürlich festhalten können - oder alles etwas verändern, wenn die Bands, die man engagieren wollte, den Zeitplan durcheinanderwirbeln. Also ein bisschen geschoben, ein bisschen gefeilt und plötzlich gibt es einen Frauenabend und einen Männerabend.

Naja, zumindest fast, schließlich spielen am 21. Juli, also am ersten Abend, auch Wiener Blond, und da ist nun einmal einer der Sänger männlich. "Dem zieh’ ich einfach eine Perücke über", meint Noppo lachend, Problem gelöst. Der Rest ist dann aber wirklich eindeutig weiblich. Fabry geben sich mit Jule Malischke und Isa Kimmel die Gitarren in die Hand, letztere werden gemeinsam auf der Bühne stehen. Angekündigt wird der Freitag unter dem Motto "Sechs Saiten".

Gitarrenfestival "Barock bis Rock" findet in Neuburg zum elften Mal statt

Am zweiten Tag, dem 22. Juli, darf dann zunächst der Nachwuchs zeigen, was er kann. Noppos eigenes Gitarrenensemble wird auf der Bühne stehen, bevor es mit dem regulären Programm weitergeht. Doch dann ist die Zeit der ausdrucksstarken Herren gekommen. Klaus Wladar, Marian Redhox und das Raffael Müller Trio geben sich die Ehre. Diesmal lautet das Motto "Guitarristas".

Geht man das gesamte Line-up durch, fällt auf, dass hier einige bekannte Gesichter nach Neuburg zurückkehren. Egal, ob Redhox, der zur Jubiläumsauflage im vergangenen Jahr auf der Bühne stand, oder Wiener Blond, die bereits 2021 das Publikum im Museumsgarten in ihren Bann zogen. Auch das Raffael Müller Trio dürften einige Gitarrenliebhaber schon kennen, im November kamen sie zum Hausmusikabend bei Noppo Heine.

Und auch Jule Malischke war natürlich die vergangenen zwei Jahre zu Gast bei "Barock bis Rock". Aber Moment, war das nicht auch eine Regel des Gitarrenfestivals, dass Künstler nicht öfter als zweimal in Folge auftreten sollen? "Schon, aber jetzt kommt Malische ja mit einer ganz neuen Partnerin, die auch noch Geige spielt", meint Noppo mit einem Augenzwinkern.

Wer sich nun von dem neuen Konzept und der ein oder anderen kleinen Ausnahme überzeugen möchte, kann an beiden Tagen um 18 Uhr in den Museumsgarten kommen. Tickets gibt es beim Ideenquell in der Rosenstraße in Neuburg und online unter www.barock-bis-rock.de zu kaufen. Im Vorverkauf kosten die Karten für die Abende jeweils 35 Euro, an der Abendkasse 40 Euro.