Bauarbeiten unterm Dach: Eine Frischekur für Neuburgs Stadttheater

Ein ganz neues Theater, ein überarbeiteter Innenraum oder doch der Fokus auf der Brandschutzanlage? Wie man das Neuburger Stadttheater in die Zukunft führen kann, beschäftigte den Neuburger Stadtrat eine geraume Zeit. Dabei wurde ursprünglich mit Summen zwischen zwei und 20 Millionen Euro jongliert. Doch das Geld war dann für eine komplette Sanierung zu knapp, also entschied man sich nur für die nötigsten Maßnahmen, darunter das Austauschen der Brandschutzklappen. Bei den Arbeiten werden nun seltene Einblicke in das historische Gebäude ermöglicht.

