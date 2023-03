Neuburg

vor 17 Min.

Die Sanierung des Neuburger Stadttheaters erfolgt in Etappen

Das Stadttheater in Neuburg muss dringend saniert werden. Die ersten Maßnahmen werden in diesem Jahr umgesetzt.

Plus Das Neuburger Stadttheater hat mehrere Mängel. Damit das Haus nicht über längere Zeit geschlossen bleiben muss, wird erst mal nur das Nötigste gemacht.

Von Anna Hecker

Im Neuburger Stadttheater hakt es an mehreren Ecken und Enden. Da wären asbestbelastete Brandschutzklappen, die Lüftungsanlage ist in die Jahre gekommen, Brandschutztüren müssen im Treppenhaus eingebaut werden - nur um ein paar zu nennen. Würde man das Theater komplett auf den neuesten Stand bringen wollen, wären umfangreiche Maßnahmen notwendig. Doch diese umzusetzen, würde Monate dauern und das Theater bliebe für die Besucherinnen und Besucher geschlossen. Um das zu verhindern, werden nun erst die dringendsten Sanierungen umgesetzt, danach will man neu beraten.

