Bernhard Hildebrandt als neuer FDP-Kreisvorsitzender gewählt

Schon vor zwei Wochen hatte die FDP Neuburg-Schrobenhausen Nachwahlen zum Kreisvorstand abgehalten. Der bisherige Vorsitzende Franz Märtl war schon im Vorfeld der Mitgliederversammlung als Kreisvorsitzender zurückgetreten und unterstützt die Partei nun als Schatzmeister sowie als Beisitzer im Bezirksvorstand. Grund hierfür sind berufliche Verpflichtungen. Märtl ist Jurist, legt derzeit das zweite juristische Staatsexamen ab und war seit 2021 Kreisvorsitzender der Liberalen.

Der Kreisverband wird zukünftig von Dr. Bernhard Hildebrandt für Neuburg und Xandra Bauer für Schrobenhausen angeführt. Bauer setzt ihre Tätigkeit als Kreisvorsitzende fort, sie hat zuvor mit Franz Märtl eine Doppelspitze gebildet. Der neue Vorsitzende Bernhard Hildebrandt ist praktizierender Hautarzt in Neuburg und seit 2020 Kreisrat der Liberalen.

Doppelspitze der Kreis-FDP: Bauer für Schrobenhausen und Hildebrandt für Neuburg

Er ist spezialisiert auf gesundheitspolitische Themen und engagiert sich seit jeher für eine gute medizinische Versorgung vor Ort. „Die Gesundheitspolitik steht vor enormen Herausforderungen und die Materie ist sehr komplex. Ich freue mich, hier seit Jahren als praktizierender Arzt meine Expertise einbringen zu dürfen, um die kommunale Versorgung sicherzustellen.“, so Hildebrandt abschließend.

Im Anschluss an die Wahl standen zentrale kommunalpolitische Themen im Fokus: Die Brückenfrage in Neuburg, die Aufarbeitung der Überflutung und die Belebung der Innenstädte sind alles Themen, die die Liberalen in den kommenden Monaten umtreiben wird. (AZ)