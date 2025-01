Blitzeis in Neuburg: Hochbetrieb in der Notaufnahme

Gefrierende Nässe hat in Neuburg und darüber hinaus am Mittwochmorgen für rutschige Straßen und vor allem glatte Gehwege gesorgt. Die Polizei meldete bereits mehrere Unfälle. Wer konnte, vermied es, das Haus zu verlassen oder bewegte sich äußerst vorsichtig durch den Verkehr. Vor allem Fußgänger rutschten. In der Notaufnahme der Neuburger Ameos-Klinik herrschte seit den Morgenstunden Hochbetrieb.

Thomas Bauch, Sprecher der Ameos-Klinik: „Es gibt aktuell ein massiv hohes Patientenaufkommen. Zahlreiche Personen sind gestürzt und haben sich aufgrund der Glätte Knochenbrüche oder Prellungen zugezogen.“ Die Ärzte in der Ambulanz arbeiten unter Hochdruck, um alle zu versorgen.

Auch im Straßenverkehr hat es offensichtlich mehrfach aufgrund des Glatteises in der Region Unfälle gegeben. Das bestätigt Polizeichef Heinz Rindlbacher. Drei Leichtverletzte und 40.000 Euro Sachschaden: Dies ist die Bilanz einer Serie von Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit dem Blitzeis am Mittwochmorgen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neuburg.

Glatteisunfälle ereignen sich in Neuburg vor allem in den Morgenstunden

Seit den frühen Morgenstunden ereigneten sich 15 Verkehrsunfälle, die in direktem Zusammenhang mit dem Blitzeis standen. Der Schwerpunkt der Verkehrsunfälle ereignete sich im Stadtgebiet Neuburg. Drei der 15 Unfälle ereigneten sich im Gemeindebereich Oberhausen und ein weiterer Unfall in Ortlfing bei Burgheim. Gegen 7.35 Uhr stürzte in Laisacker eine 18-jährige Radfahrerin, als sie von der Straße Am Aufleck in Richtung an der Nachtweide fuhr. Die junge Frau zog sich Kopfverletzungen zu. Einen Helm trug sie nicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht.

In Ortlfing kam gegen 6.40 Uhr eine 19-jährige Fahranfängerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf der Kappelenstraße ins Rutschen und prallte gegen den Holzzaun eines Anwesens. Die 19-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht. In der Luitpoldstraße kam um 7.55 Uhr ein 14-jähriger Bub aus Neuburg mit seinem E-Scooter auf der vereisten Fahrbahn zu Sturz. Er wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in die Klinik Neuburg gebracht.

Auch zwei Winterdienstfahrzeuge waren vom Blitzeis betroffen. In der Amalienstraße kam gegen 6.14 Uhr ein 32-jähriger Autofahrer aus Neuburg ins Rutschen und prallte gegen ein Winterdienstfahrzeug. Verletzt wurde dabei niemand. Um 5.20 Uhr kam der 26-jährige Fahrer eines Winterdienstfahrzeugs in der Eybstraße selbst ins Rutschen und prallte mit seinem Traktor gegen einen dort geparkten VW Golf. Der Golf wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Hauswand geschleudert. Zum Glück wurde hierbei niemand verletzt. Die Polizei empfiehlt bei solchen Wetterverhältnissen die Fahrweise den Straßenverhältnissen anzupassen. „Vermeiden Sie Zeitdruck und planen Sie für die tägliche Fahrt zur Arbeit mehr Zeit ein“, rät Rindlbacher.

A9 wegen Glätteunfall in den Morgenstunden fast eineinhalb Stunden komplett gesperrt

Bei der Verkehrspolizei Ingolstadt konzentrierten sich die Einsätze vor allem auf die frühen Morgenstunden. Um 5.30 Uhr wurden die Beamten zum ersten Glätteunfall auf der A9 bei Reichertshofen gerufen. Blitzeis hatte zu einem Zusammenstoß geführt. Zwar wurde glücklicherweise niemand verletzt, doch die Autobahn musste nach dem Unfall komplett für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Schon eine halbe Stunde später ereignete sich auf der A9 Richtung München ein zweiter Glätteunfall.

Fast zum gleichen Zeitpunkt krachte es ebenfalls auf der B16 auf Höhe Hagau. Zwei Autos schlidderten gegen 5.30 Uhr wegen der Glätte ineinander, eine Person wurde dabei gleich verletzt. Als die Beamten vor Ort waren und sich noch bis etwa 6.30 Uhr um die Unfallaufnahme kümmerten, kam es an der gleichen Stelle erneut zu einem Glätteunfall. Wieder waren laut Polizei zwei Autos beteiligt, welche aufgrund von Blitzeis die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren hatten.

Blitzeis in Neuburg und der Region sorgt im Schulverkehr für Verspätung

Auch im Schulverkehr sorgte das Blitzeis zumindest für Aufregung. Schülerinnen und Schüler kamen zu spät zum Unterricht, weil doch so manche Eltern ihren Nachwuchs mit dem Auto brachten. Das sorgte für Stau auf den Straßen. Wer sich zu Fuß auf den Weg machte, musste deutlich mehr Zeit einplanen.

Wie die Firma Spangler auf Nachfrage erklärte, kamen die Schulbusse in Neuburg allerdings gut durch. „Wir haben die Fahrer am Abend vorher informiert, dass es glatt wird“, so Busunternehmer Josef Spangler. Doch die Straßen im Landkreis und auch in der Stadt seien gut gesalzen und daher befahrbar gewesen. „Bis auf einen Bus, der etwa zehn Minuten Verspätung hatte und die Staatliche Realschule anfuhr, sind alle Fahrer einigermaßen pünktlich gewesen.“

Das Neuburger Geschwader musste ebenfalls auf die Witterungsbedingungen reagieren. Gegen 7 Uhr rückte die Nachschub- und Transportstaffel aus, um die Startbahn mechanisch von Eis zu befreien. „Wir konnten dann aber ganz normal in den Flugbetrieb starten“, so Presseoffizier Florian Herrmann auf Nachfrage. Die Eurofighter selbst hätten nicht enteist werden müssen.