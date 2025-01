Krönungsball der Egweiler Spatzen: Die Prinzessin kommt aus Bergheim

Märchen“ – so lautet das Motto in Egweiler Fasching 2025. Im Neuburger Kolpinghaus legten die Eggspatzen einen schillernden Faschingsauftakt aufs Parkett. Vor ausverkauften Reihen begrüßten die Präsidenten Christina Schieber und Matthias Heigl die zahlreichen Ehrengäste und Besucher. Dieses Jahr stammt die Prinzessin des großen Hofstaates aus Burgheim.

Der Abend gestaltete sich interessant und spannend, souverän moderiert von den Hofmarschällen Lisa Reißner, Jessica Meier, sowie Franziska Luidl für den Kinderhofstaat. Den Auftakt bildete der große Einzug des gesamten Hofstaates zusammen mit den beiden Prinzenpaaren, und die Zuschauer bekamen einen ersten Eindruck von den mit Spannung erwarteten Darbietungen. Eine riesige Mannschaft stand auf der Bühne. Die Krönung der Prinzenpaare übernahm Christina Schieber und die Zepterübergabe erfolgte durch die Tollitäten des Vorjahres Carolin, Marlene und Jakob.

Icon Vergrößern Im Showteil der großen Garde war das Thema: Märchen. Foto: Alfons Ganser Icon Schließen Schließen Im Showteil der großen Garde war das Thema: Märchen. Foto: Alfons Ganser

Nun war die Kinder- und Jugendgarde an der Reihe. Die kleine Garde meisterte mit sichtlichem Spaß ihren ersten Auftritt. Anmutig und mit viel Hingabe zeigte das Kinderprinzenpaar Elisa I. und Bastian I. ihren hinreißenden Walzer zur Musik „Kann mich irgendjemand hör’n“ aus der Filmmusik von „Die Schule der magischen Tiere 2“.

Die Jugendgarde ist mit ihrem Thema „Social Media“ am Puls der Zeit und glänzte mit frischen Ideen und Hebefiguren. Als Trainer fungierten im Kinderhofstaat Lena Heinrich, Lilly Klipphahn, Daniela Heigl, Leonie Vogl, Anna Luidl, Amina Reisinger und Andrea Geiger. Als Betreuerinnen stehen Susanne Heigl, Andrea Vogl, Lena Heinrich, Brigitte Schieber, Gerda Müller und Martina Luidl zur Seite.

Im zweiten Teil war der traditionelle Teil der großen Garde an der Reihe. Die zehn Gardemädels, ausgestattet mit neuen funkelnden Kostümen, präsentierten einen abwechslungsreichen Marsch, exakt und zackig flogen die Beine. Den Höhepunkt bildete der Prinzenwalzer von Sophia I. (Eder) und Markus I.. Gefühlvoll und anmutig getanzt, lösten die beiden Begeisterung bei den Zuschauern aus.

Icon Vergrößern Die Jugendgarde der Egweiler Spatzen. Foto: Alfons Ganser Icon Schließen Schließen Die Jugendgarde der Egweiler Spatzen. Foto: Alfons Ganser

Egweils Bürgermeister Johannes Schneider übergab die Verantwortung für das Gemeindezentrum an das große Prinzenpaar, symbolisch durch einen großen Schlüssel. Er griff ein paar Anregungen aus den Reden der Prinzenpaare auf und wünschte allen einen wunderbaren, verletzungsfreien Fasching. Auch der Bürgermeister der Gemeinde Bergheim, aus der Prinzessin Sophia stammt, erhielt das Wort.

Zahlreiche Orden wurden verliehen, insbesondere an die Eltern der Prinzenpaare, an organisatorisch tätige Personen, sowie an die anwesenden Sponsoren der neuen Vereins-Joggerjacken. Die Abordnung der Föderation Europäischer Narren (FEN) hatte einen besonderen Orden dabei, und zwar den Brilliantorden. Dieser war für Ehrenpräsident Rudolf Ernst gedacht, der jedoch kürzlich verstorben ist. Sie fanden rührende Worte bei der Überreichung an dessen Tochter Gerda Müller. Die Jahresorden für besondere Verdienste erhielten Carolin Koller und Sabrina Medele.

Icon Vergrößern Biem Krönungsball zeigten auch die Kinder der kleinen Garde, was sie können. Foto: Alfons Ganser Icon Schließen Schließen Biem Krönungsball zeigten auch die Kinder der kleinen Garde, was sie können. Foto: Alfons Ganser

Zu später Stunde, im dritten Block, wurde es märchenhaft. Mit Magie und Fantasie war der Showteil zu beschreiben. Abwechslungsreiche Schritte und außergewöhnliche Ideen zeichneten das Showprogramm aus. Verschiedene Märchen wurden tänzerisch aufgegriffen und umgesetzt, wie Aschenputtel, das tapfere Schneiderlein und vieles mehr. Feen, Wölfe und Drachen wirbelten über die Bühne. Der Elferrat belustigte das Publikum mit zahlreichen bekannten Märchenfiguren.

Icon Vergrößern Faschingseröffnung der Egweiler Eggspatzen ist rundum gelungen. Die Prinzessin Sophia Eder, die aus die aus dem Neuburger Stadtteil Bergheim kommt, hat darum gebeten über den Eröffnungsball, der am Freitag, 10.01.2025 stattgefunden hat, zu berichten. Foto: Alfons Ganser Icon Schließen Schließen Faschingseröffnung der Egweiler Eggspatzen ist rundum gelungen. Die Prinzessin Sophia Eder, die aus die aus dem Neuburger Stadtteil Bergheim kommt, hat darum gebeten über den Eröffnungsball, der am Freitag, 10.01.2025 stattgefunden hat, zu berichten. Foto: Alfons Ganser

„Hot Stuff“ war auch die Band Make Tones, die den Abend musikalisch mit flotten Tanzrunden einrahmten und für beste Partystimmung bis zum Schluss sorgten. Ein rundum toller Ball. Egg-Narria so der Schlachtruf. (AZ)

Info: Wer die Eggspatzen für einen Auftritt zu sich einladen möchte, kann sich per Mail unter fasching@eggspatzen.de melden.