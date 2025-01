Das ist beim Faschingsumzug in Neuburg geboten

Lange Zeit mussten die Neuburger auf einen Faschingsumzug warten. In diesem Jahr ist es wieder so weit: Nach acht Jahren Pause schlängelt sich heuer erstmals wieder ein großer Gaudiwurm durch die Neuburger Innenstadt. Auf Einladung der Veranstaltergemeinschaft Burgfunken, Stadt und Stadtmarketing haben sich beachtliche 60 Gruppen für den großen Faschingsumzug am Sonntag, 16. Februar, angemeldet. Die Besucher dürfen sich laut Ankündigung der Stadt auf bunte Fußgruppen, mitreißende Einlagen und fantasievoll geschmückte Wägen aus der gesamten Region freuen.

„Mit der Neuauflage knüpfen wir an die großen Erfolge an, die wir als Veranstalter-Trio bereits mehrfach feiern durften“, betont Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und ergänzt: „Das Burgfunken-Jubiläum war uns Ansporn, die traditionsreiche Umzugstradition wieder aufleben zu lassen. Das 70-jährige Bestehen der Neuburger Faschingsgesellschaft feiern wir mit Tausenden Gästen aus Neuburg und Umkreis.“

Faschingsumzug in Neuburg am Sonntag, 16. Februar

Entlang der gesamten Umzugsstrecke gibt es für die Besucherinnen und Besucher ausreichend Zuschauerbereiche. Der Zug startet laut Stadt pünktlich um 13.30 Uhr am Kreisverkehr an der Bahnunterführung in Richtung Kolpinghaus, durch die Blumenstraße bis zum Oswaldplatz. Von dort geht es über die Münchener Straße, die Luitpoldstraße zum Donaukai, wo sich der Zug an der Hertleinkurve auflöst.

Im Bereich des Hofgartens werden die rund 60 teilnehmenden Gruppen von einem Moderations-Duo vorgestellt. Vicky Müller-Toussa und Bernhard Mahler sorgen entlang der Luitpoldstraße für kurzweilige Unterhaltung und nehmen sicherlich auch den ein oder anderen Lokalprominenten ordentlich aufs Korn, heißt es. Bereits ab 13 Uhr läutet hier Faschingsmusik die große Umzugsgaudi ein.

Direkt nach dem Faschingsumzug laden die Neuburger Burgfunken zu einer großen Faschingsfete auf den Schrannenplatz. Für Musik, Getränke und diverse Hungerstiller sorgen die Burgfunken mit den anliegenden Gastronomen. (AZ)