Das sind die ersten Gewinner der Neuburger Sozialverlosung

Christkind Lorena mit seinen Engeln Anna und Elisa hat die Gewinnerinnen und Gewinner der ersten Zwischenziehung der Neuburger Sozialverlosung gezogen. Über diese Preise dürfen sich freuen:

Neuburger Sozialverlosung: Die Gewinner der ersten Zwischenziehung

Gutschein Liqui Moly: Rudolf Spielvogel, Karlshuld; Herrenuhr Casio Burg: Julia Heßlinger, Neuburg; Tresor RVB: Claudia Rittau, Leidling; Staubsauger Einhell Obi: Corinna Egen, Bergen; Laterne JVA: Andreas Kellerer, Neuburg; Krippe JVA: Daniel Kreller, Bergheim; Holzfigur Blume Planker: Stephanie Kirner, Bergheim; Bosch Koffer Akkuschrauber: Franz Appel, Neuburg; Neuro Baugeschäft Pöttmesser: Harald Dürl, Bertoldsheim; Mode Brenner Gutschein: Patrick Neuburger, Neuburg; Damenuhr M&M Burg: Kathrin Wischnewski, Neuburg; Damenuhr M&M Burg: Wilma Pallmann, Neuburg; Holzfigur Hand mit Kind: Heidi Loderer, Neuburg; Holzfigur Engel mit Harfe: Sabine Schneider, Neuburg; Damenuhr Fossil Burg: Leonie Dunz, Gansheim; Silberkette Herz Burg: Christa Thurner, Neuburg; Damenuhr Michael Korps: Stephanie Gallecker, Adlkofen; Musicalfahrt für zwei Personen, Spangler: Alena Mutz, Neuburg; Trekking-Rad Appel: Katrin Berger, Ehekirchen; MTB-Fahrrad Appel: Slawomir Kowalewski, Neuburg.

Die Gewinnausgabe erfolgt am Sonntag, 15. Dezember, zwischen 16.45 und 17.15 Uhr beim Schaufenster der Sozialverlosung in der Schmidstraße in Neuburg. (AZ)