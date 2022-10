Der Neuburger Bücherturm hat eine neue Chefin

Plus Stefanie Martin ist neue Leiterin der Neuburger Stadtbücherei. Warum die Stelle für die Schönesbergerin wie ein Sechser im Lotto ist.

Die alten Ägypter hatten es Stefanie Martin angetan. Deren Alltagsleben, die Kultur, Literatur und Geschichte dieses Volkes faszinierte sie ungemein. Auf den Geschmack kam sie beim Durchforsten der Regale im Neuburger Bücherturm, als sie ägyptische Romane entdeckte und diese ständig auf ihrem Ausleihprofil landeten. Heute und damit einige Jahre später ist Martin jeden Tag im Bücherturm, allerdings nicht zum Schmökern, sondern als Leiterin der städtischen Einrichtung. Die 35-Jährige trat vor Kurzem die Nachfolge von Ralph Zaffrahn an, der sich nach 30 Jahren in den Ruhestand verabschiedet hatte – und die Frohnatur aus Schönesberg hat einiges vor.