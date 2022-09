Neuburg

Stadtbücherei-Chef sagt Ade: Ralph Zaffrahn geht in den Ruhestand

Am 1. April 1992 übernahm Ralph Zaffrahn die Leitung der Neuburger Stadtbücherei. Nun verabschiedet sich der 63-Jährige in den Ruhestand.

Plus Mehr als drei Jahrzehnte leitete Ralph Zaffrahn die Neuburger Stadtbücherei, nun verabschiedet er sich in den Ruhestand. Warum er fest an die Zukunft der Büchereien glaubt und im Urlaub gerne schwer schleppt.

Von Katrin Kretzmann

Er gehört zu den Menschen, die zu beneiden sind, die das große Los im Leben gezogen haben. Das sagt Ralph Zaffrahn über sich selbst. Doch wer bei dieser Aussage nun an eine arrogante, selbstverliebte Person denkt, der liegt völlig falsch. Denn Zaffrahn hat das große Los deshalb gezogen, weil er sein Hobby zum Beruf gemacht hat, jeden Tag das tun kann, was ihn erfüllt. „Und das ist ein Riesengeschenk, für das ich sehr dankbar bin.“ Bücher sind das Leben des 63-Jährigen, er hat sie sprichwörtlich studiert und mehr als drei Jahrzehnte die Neuburger Stadtbücherei geleitet. Nun verabschiedet er sich in den Ruhestand.

