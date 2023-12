Der Neuburger Spieleverein verrät die besten Tischspiele

In der kalten Jahreszeit bieten sich Gesellschaftsspiele für den Zeitvertreib an. Der Neuburger Spieleverein verrät die beliebtesten Tischspiele und sucht Testspieler.

Es ist kalt, dunkel und der Himmel hinter grauen Wolken verhangen. Während Aktivitäten unter freiem Himmel da wenig Anreiz bieten, geraten Freizeitangebote im Inneren wieder in den Fokus. So auch Tischspiele, ein uralter beliebter Klassiker, der jedoch deutlich weniger verstaubt daherkommt, als manch einer glauben könnte. Der Neuburger Spieleverein weiß genau, was gerade angesagt ist, denn unter dem Dach des Jugendzentrums kommen außergewöhnliche Spiele auf den Tisch.

Sascha Heins Augen leuchten, wenn er die zwei "Schatztruhen" des Spielevereins öffnet. Zwei vollgepackte Schränke stehen da auf dem Dachboden des Jugendzentrums und bergen sowohl bekannte Spieleklassiker als auch unbekannte Perlen der Spielewelt. Damit kennt sich der Verein aus, denn die Mitglieder treffen sich gerne, um sich in Spielen zu messen, die in der breiten Öffentlichkeit wenig bekannt sind.

Man könnte die 73 Mitglieder, die aktuell im Verein aktiv sind, grob in drei Gruppen unterteilen, sagt Hein. Gespielt werden Magic, Tabletop und die klassischen Brettspiele. Manchmal mischen sich die Gruppen, doch da vor allem Magic und Tabletop geld- und zeitintensive Vergnügen sind, haben sich dort mittlerweile feste Spielergruppen etabliert.

Während man sich unter Brettspielen sicher etwas vorstellen kann, geben die ersten beiden Kategorien Rätsel auf, gibt Hein mit einem breiten Lächeln zu. Dabei sei das Prinzip in beiden Fällen einfach. Der Spieler kann eine individuelle Welt erschaffen, sich weiterentwickeln und tritt dabei gegen die anderen Spieler an. Bei Magic passiert dies mit Sammelkarten bei Tabletop sind es selbst bemalte Figuren, die auf den Tischen stehen.

Beim Neuburger Spieleverein gibt es Magic und Tabletop

"Die Spiele sind faszinierend und es wert, sie einmal auszuprobieren", verspricht Hein. Denn in beiden Varianten könne man der Kreativität und Fantasie freien Lauf lassen. "Bei Magic gibt es tausende Karten. Ein sogenanntes Deck kann ich ganz individuell bauen und ständig verbessern." Die Karten darf man dabei keinesfalls mit beispielsweise einfachen Pokémon-Karten vergleichen. Künstler fertigen für die Maigc-Karten detailverliebte Zeichnungen von Kriegern, Ländern und Zaubern an. Jeder Zauber wirkt anders, je nachdem, wie er kombiniert wird. Die anderen Spieler können Zauber abwehren, ihre Meister mit Gehilfen unterstützen und geheime Stategien im Spiel aufbauen.

Ähnlich ist es auch bei Tabletop. Auch hier baut sich jeder Spieler seine eigene Welt. "Man muss seine Gegner gut kennen, um zu wissen, welche Fähigkeiten sie haben und wie man selbst darauf reagieren kann", sagt Hein, der selbst begeisterter Tabletop-Spieler ist. Jeden Abend bastelt er eine Stunde an seinen Figuren. Was dabei entsteht sind beeindruckende Welten, die dann an den Spielabenden auf den Tischen in voller Breite aufgebaut werden.

Der Neuburger Spieleverein darf die neuesten Kreationen vom Pegasus Verein testen. Dazu sind alle interessierten Testspieler eingeladen. Foto: Anna Hecker

"Wer gerne bastelt, ein kreativer Kopf ist und Freude daran hat, Strategien zu entwickeln, ist bei uns genau richtig", motiviert Hein, sich an die auf den ersten Blick kompliziert wirkenden Spiele zu wagen. Besonderes Interesse können auch Kooperationen wecken, wenn in die Tabletop oder Magic Welt etwa Einflüsse von Star Wars oder Herr der Ringe eingebaut werden können. "In diesen Welten ist alles offen und alles möglich."

Neuburger Spieleverein gibt Tipps für besondere Brettspiele

Doch auch für alle Spielenthusiasten, die lieber weniger in ihr Hobby investieren wollen, hat der Spieleverein ein breites Angebot. Dann dürfen sich die Mitglieder aus den großen Schränken bedienen und in Gruppen an den Tischen im Juze austoben. Besonders beliebt ist aktuell "Terraforming Mars". Die Spieler müssen den Mars zähmen und so formen, dass er für die Menschheit bewohnbar ist. Bis zu fünf Spieler begeben sich auch eine spannende Reise im Kampf gegen die Zeit. "Wenn das auf den Tisch kommt, ist bei uns immer beste Stimmung", freut sich Hein.

Ähnlich beliebt sind "Just one" sowie "Krass kariert". "Wir haben Spiele, bei denen man gegeneinander antritt und andere, in denen bei im Team gegen das Spiel agiert", sagt Hein. Bei der großen Auswahl von über 100 Spielen sei sicherlich für jeden Geschmack das Passende dabei. "Generell kann jeder ab zwölf zu uns kommen, Mitglied kann man ab 18 Jahren werden. Mann muss aber wissen, dass viele Spiele anspruchsvoll sind, mit Mensch-ärgere-dich-nicht ist das eher wenig zu vergleichen."

Für den perfekten Spielabend verrät Hein noch ein paar Geheimtipps: "Tzolk'in", oder "Robin Hood" sind kaum bekannt und wären garantiert ein großer Spaß für die ganze Familie. Auch ein Spiel des Jahres mit dem Namen "Mysterium" könne er voller Überzeugung empfehlen.

Wer es nun kaum erwarten kann, sich auch an den Tisch zu setzen und ein neues Spiel auszuprobieren, der ist beim Spieleverein am Samstag, 16. Dezember, ab 14 Uhr willkommen. Dann darf der Verein vier nagelneue Spiele vom Pegasus Verlag testen und freut sich über zahlreiche Testspieler. Weitere Informationen zum Verein finden Interessierte unter www.Spiele-ND.de auf der Homepage.