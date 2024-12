Dritte Zwischenziehung: Das sind die Gewinner der Neuburger Sozialverlosung

Auf dem Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz fand die dritte Zwischenziehung der Neuburger Sozialverlosung statt. Hier sind die Gewinner:

Gutschein Liqui Moly (Wert 40 Euro): Andrea Hengl, Ingolstadt; Mode Bullinger Gutschein (50 Euro): Gerhard Kubitschek, Neuburg; Kino-Paket (50 Euro): Stefan Frank, Bergen; Neuro Gräbner Security (50 Euro): Renate Sommer, Neuburg, und Marie Schütz, Weidorf; Neuro Rockwool (100 Euro): Mathilda Prießmann, Unterstall; Mode Brenner Gutschein (100 Euro): Olaf von Nordheim, Neuburg, und Jana Bedynek, Neuburg; Neuro Gräbner Security (100 Euro): Gabriele Löffler, Hütting; Gutschein Stadtwerke (100 Euro): Lukas Felbermeir, Königsmoos, und Renate Schenberg, Königsmoos; Golf Gutschein Ziegler (150 Euro): Karl Klink, Königsmoos, und Franz Ferstl, Brunn-Eglsee; Neuro Baugeschäft Pöttmesser (200 Euro): Johannes Schuster, Nassenfels; Holzfigur Engel mit Kerze Plancker (240 Euro): Sybille Kröner, Neuburg; Musicalfahrt für zwei Personen, Spangler (298 Euro): Anna Faller, Neuburg; MTB E-Bike Appel (3649 Euro): Stefan Striegl, Riedensheim, und Severin Müller, Gröbenzell.

Die Gewinnausgabe erfolgt am Sonntag, 22. Dezember, von 16 bis 17 Uhr beim Schaufenster der Sozialverlosung in der Schmidstraße in Neuburg. (AZ)