Neuburg

vor 48 Min.

Eine „Punktlandung“ für die neue Orgel der Neuburger Hofkirche

Plus Die erneuerte Orgel der Neuburger Hofkirche wird exakt zur Weihe an Mariä Himmelfahrt fertig. Die Pfarrei lädt 115 Spender zu einem Dankeschön-Treffen ein.

Von Winfried Rein

Für Pfarrer Herbert Kohler ist der Orgelbau in der Neuburger Hofkirche „eine Punktlandung“. Intonateur Martin Geßner und Meister Siegfried Schmid arbeiten bis zur letzten Minute. Kommenden Dienstag, am Feiertag Mariä Himmelfahrt, ist das Instrument fertig zur Premiere und Weihe durch den Augsburger Bischof Bertram Meier.

Weil die Finanzierung der Kosten von rund 320.000 Euro hauptsächlich durch Spender und „Orgelpaten“ gesichert worden ist, lädt die Pfarrei am Dienstag um 17 Uhr 115 Förderer in den Hof der Amalienschule ein. „Ohne sie hätte es diese Feier nicht gegeben“, so Pfarrer Herbert Kohler. Sein Dank gilt vor allem Administrator Alfred Hornung, der unermüdlich für Orgel und Kirche geworben hat. An aktuellen Spenden sind 93.500 Euro zusammengekommen, die Diözese Augsburg hat 30.000 Euro bewilligt, die Stadt Neuburg 3000 und der Landkreis nichts. Letztlich ist die Finanzierung über den Fundus der „Freunde der Hofkirche“ gelaufen. Die Fördervereinigung soll reaktiviert werden und kleine Veranstaltungen anbieten. Für Ludwig Schlosser und Erna Frankenberger ziehen Margit Vonhof-Habermeyr und Tobias Kugler in das Gremium des Hofkirchenbeirates ein.

