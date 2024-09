Erinnerung oder Tilgung? Die Paul-Winter-Straße bleibt bestehen

Wie geht man mit dem Gedenken an eine Person um, die mit hoher Wahrscheinlichkeit vom NS-Regime überzeugt war? Diese Frage steht seit Monaten in unterschiedlichen Neuburger Gremien im Raum, seit Historiker Manfred Veit einen Aufsatz publik gemacht hat, in dem ein düsteres Bild von dem Neuburger Ehrenbürger Paul Winter gezeichnet wird. Über seinen Schreibtisch seien als Stellvertreter von Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel im Oberkommando der Wehrmacht zahlreiche Dokumente gegangen, die der Ermordung von Opfern des NS-Regimes dienten. Weil man so eine umstrittene Person nicht mehr als Vorbild haben möchte, hatte sich die Schulfamilie der ehemaligen Paul-Winter-Realschule Neuburg bereits für eine Umbenennung entschieden. Nun debattierte der Stadtrat, ob auch die Paul-Winter-Straße einen neuen Namen erhalten müsse und ob man Paul Winter die Ehrenbürgerschaft aberkennen solle.

Der Diskussion lag ein Antrag der SPD-Fraktion zugrunde, in dem gefordert wird, dass sowohl Ehrenbürgerschaft als auch Straßenname zurückzuziehen seien. Ralph Bartoschek als Antragsteller betonte in der Sitzung selbst, dass er eine moralische und ethische Neubewertung Paul Winters für unumgänglich halte und zeigte sich von den von Veit geäußerten Erkenntnissen überzeugt: „Das war kein einfacher Mitläufer, Winter war mal mehr, mal weniger aktiv.“ Zwar könne eine Ehrenbürgerschaft rein rechtlich posthum nicht aberkannt werden, der Stadtrat könne sich aber davon symbolisch distanzieren.

Paul-Winter-Straße in Neuburg wird nicht umbenannt

Damit reagierte er direkt auf eine vorangegangene Stellungnahme von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der sich Beweise für die von Veit formulierten Erkenntnisse wünschte. „Ich bin der Überzeugung, dass Beweise nicht vorliegen, es handelt sich hauptsächlich um Vermutungen“, so das Stadtoberhaupt. Viele Schlussfolgerungen aus dem Schriftstück des Historikers seien laut Gmehling nicht untermauert, man könne aus heutiger Sicht nicht mehr beurteilen, ob Paul Winter damals aus Überzeugung oder Zwang gehandelt habe. „Das kann so gewesen sein oder ganz anders. Winter hätte sich verweigern können, aber nur einmal. Helden sind selten“, so Gmehling.

Dem widersprach unter anderem Grünen-Stadträtin Nina Vogel vehement. Paul Winter habe nachweislich nie gegen das damalige System protestiert. „So jemand kann in einer Demokratie kein Vorbild mehr sein“, so Vogel. Ihr stimmte auch Bettina Häring (FDP) zu, „das Argument ,er konnte nicht anders‘, kann ich nicht mehr hören“. Häring warb dennoch dafür, eine Änderung des Straßennamens nicht ohne Absprache mit den Anwohnern zu beschließen. Sie könne sich eine Kompromisslösung mit Infotafeln vorstellen, auf denen der Konflikt zwischen der Privatpersonen Paul Winter und dem Komponisten Paul Winter deutlich gemacht werde.

Stadt Neuburg schließt Diskussion um Paul Winter vorerst ab

Eine solche Diskussion „auf zwei Beinen“ unterstützte auch Kulturreferentin Gabriele Kaps (CSU). Generell wünschte sie sich eine offene Gesprächskultur, bei der auch die Gegenseite gehört wird. Als Argument für die Kontroverse um seine Person, nannte Kaps das nachweislich gute Verhältnis Paul Winters zur jüdischen Musikerfamilie Medelssohn Bartholdy gehabt. Kaps regte eine „saubere Erinnerungskultur“ an, zu der ihrer Meinung nach keine Tilgung eines Namens gehöre, sondern vielmehr eine Ermahnung und Aufklärung. Dies unterstrich ihr Fraktionskollege Manfred Enzersberger, der meinte, bei diesem Thema könne man unterschiedlicher Auffassung sein, doch „Erinnerung muss nicht immer positiv sein“. Bezüglich der Straßenumbenennung führte er an, dass er von etwa 60 Prozent der Anwohner eine Rückmeldung bekommen habe und sich keiner davon für einen neuen Namen ausgesprochen habe.

Zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer meldete sich mit dem Wunsch, nach einer passenden Erinnerungskultur zu suchen. Es gehe nicht darum, dass der Neuburger Stadtrat die Frage beantworte, ob Paul Winter schuldig war oder nicht. Vielmehr gehe es darum, wie die Stadt Neuburg die Kontroverse um Winters Person kommunizieren wolle.

Schlussendlich wurde der Antrag der SPD mit 16 zu acht Stimmen abgelehnt. Man will sich künftig von dem Entschluss des Stadtrates aus dem Jahr 1955, als Paul Winter zum Ehrenbürger ernannt wurde, distanzieren und auch die Pflege des Ehrengrabes beenden. Der Straßenname wird beibehalten und das Straßenschild mit einem erklärenden Zusatzschild versehen. Auch andere Schilder in der Stadt, die Paul Winter aufführen, sollen mit einer zusätzlichen Erklärung versehen werden.