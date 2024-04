Nationalsozialismus

18:00 Uhr

Die dunkle Nazi-Vergangenheit des Neuburger Komponisten Paul Winter

Plus Der Neuburger Paul Winter war erfolgreicher Komponist – und die rechte Hand eines Kriegsverbrechers. Nun hat ein früherer Heimatpfleger das Kapitel erforscht.

Von Reinhard Köchl

Wie lassen sich zwei Leben, die ein und demselben Menschen gehören, miteinander synchronisieren? Kann das funktionieren, wenn die Inhalte so weit auseinanderliegen, dass eine Übereinstimmung eigentlich ausgeschlossen scheint? Auf einem Grabstein an der Westmauer des alten Friedhofs an der Franziskanerstraße im oberbayerischen Neuburg an der Donau geht das tatsächlich. Da steht auf einer schlichten schwarzen Marmortafel: „Paul Winter, Generalleutnant a. D., Komponist“. Die beiden Leben des bekannten Musikwissenschaftlers und hochrangigen Offiziers im Dritten Reich, in wenigen Buchstaben gleichberechtigt zusammengeführt. Soldat und Musiker. Oder nach neuen Erkenntnissen: ein wichtiges Rädchen im verbrecherischen NS-System und der Schöngeist. Wie kann das zusammenpassen?

Bislang kaum. In Neuburg, dem Geburtsort Winters, und in Höchstädt (Kreis Dillingen), der Heimat seines Vaters, schätzen sie den auf Fotos stets freundlich lächelnden älteren Herrn bislang vor allem als Schöpfer erhabener Orchesterwerke wie die Festmusik zum Steckenreitertanz, der seit 1955 das Herzstück des alle zwei Jahre stattfindenden Neuburger Schlossfestes darstellt, die Fanfare zum Eucharistischen Weltkongress in München oder das Festspiel „Rendezvous bei Höchstädt 1704“ zum Gedenken an die dortige Schlacht im Spanischen Erbfolgekrieg, aber auch für die offizielle Olympia-Fanfare 1936 in Berlin. Dafür wurde Winter in beiden Städten zum Ehrenbürger ernannt, in Neuburg tragen eine Realschule und eine Straße seinen Namen.

