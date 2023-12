Neuburg

Erstes "normales" Donauschwimmen seit Jahren: Es gibt noch viele Ballkarten

Plus Erstmals seit vier Jahren findet in Neuburg wieder ein Donauschwimmerball statt - und es gibt noch jede Menge Karten. Für Eisschwimmer ist keine Anmeldung mehr möglich.

Von Andreas Zidar

Neuburg und Umgebung freut sich auf das erste "richtige" Donauschwimmen seit vier Jahren. Nach diversen Ausfällen und Einschränkungen, vor allem infolge der Corona-Pandemie, kehrt Europas größtes Winterschwimmen am Samstag, 27. Januar, im gewohnten Umfang zurück - erstmals auch wieder mit dem legendären Donauschwimmerball, der zuletzt Anfang 2020 gefeiert wurde. Doch was hat sich in der Zwischenzeit geändert? Und wie ist der Stand der Anmeldungen? Ein Überblick.

Seit Anfang November können sich Interessierte für die Großveranstaltung registrieren. Die Nachfrage ist groß. Bislang sind rund 1200 Anmeldungen eingegangen, berichtet Neuburgs Wasserwacht-Chef Matthias Brendel im Gespräch mit unserer Redaktion. Damit stehen bereits zum jetzigen Zeitpunkt so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest wie bei der diesjährigen Ausgabe. Die Wasserwacht hatte beim Donauschwimmen 2023 auf den Ball verzichtet, weil den Organisatoren das finanzielle Wagnis zu groß war - angesichts der damals immer noch unklaren Corona-Lage sowie der drohenden Energiekrise waren die Umstände ungewiss. In der Folge gingen "nur" 1200 Menschen in der kalten Donau baden. Diese Zahl soll im kommenden Januar deutlich übertroffen werden. Brendel hofft auf 1800 bis 2000 Teilnehmende. "Ich bin optimistisch, dass wir wieder an die Vor-Corona-Zeiten anknüpfen können", sagt er. Anfang 2020 waren es genau 1837 Donauschwimmer.

