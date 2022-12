Neuburg

13:00 Uhr

Fledermäuse wollen nicht mehr zurück an die Donauwörther Straße

Plus Der vor fünf Jahren in den Dachboden des Landratsamtes umgesiedelten Mausohrkolonie gefällt es dort. Zurück ginge es nur mit "massivem Druck"

Von Manfred Rinke

Es war eine Geduldsprobe, auf die Hans Mayr vor gut zehn Jahren gestellt wurde. Weil es sich eine Kolonie von Großen Mausohren unter dem Dach des ehemaligen THW-Gebäudes am Donauwörther Berg bequem gemacht hatte, konnte er das Haus erst knapp vier Jahre später als geplant abreißen, um dort ein Wohnhaus samt Rewe-Markt im Erdgeschoss zu errichten. So lange dauerte es, bis mit dem Landratsamt ein Übergangsquartier gefunden war und die Regierung von Oberbayern eine Ausnahmegenehmigung für den Abriss erteilte. Nun sollen die Fledermäuse zurück an die Donauwörther Straße, wo ihnen Bauunternehmer Mayr auf dem Dach eine 65 Quadratmeter große Wohnung hergerichtet hat. Zurück möchten sie aber nicht mehr.

