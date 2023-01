Neuburg

06:00 Uhr

So hoch war die Weihnachtsspende der "Fleißige Bienen" noch nie

Angela Meilinger und Anne Siwig halten stolze 5600 Euro in ihren Händen, die einmal mehr dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, der Kartei der Not, helfen werden.

Plus Die "Fleißigen Bienen" feierten mit ihrem Benefizstand für die Kartei der Not eine erfolgreiche Premiere auf der Schlossweihnacht. Auf der Hutschau sind sie wieder mit von der Partie.

Von Manfred Rinke

Er kam, Corona geschuldet, erst mit zweijähriger Verspätung zustande, der Umzug der "Fleißigen Bienen“ mit ihrem Stand vom Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz hinauf in den Schlosshof zur dortigen Schlossweihnacht des Verkehrsvereins. Als Nachteil entpuppte sich der Wechsel erfreulicherweise nicht. Ganz im Gegenteil: Der Reinerlös, den das vorweihnachtliche Engagement der Damen für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, einbrachte, war seit Beginn der Weihnachtsaktionen im Jahr 2007 noch nie so hoch wie dieses Mal.

