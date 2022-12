Neuburg

"Fleißige Bienen" feiern Premiere auf der Schlossweihnacht

Emmi Feiner und Christa Reich (von links) am Stand auf dem Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz. Das war einmal. Am zweiten und dritten Adventswochenende feiern die "Fleißigen Bienen" auf der Schlossweihnacht des Verkehrsvereins im Schlosshof Premiere. Der Erlös aus dem Verkauf ihres Angebots kommt wie immer der Kartei der Not zugute.

Plus Viele Jahre waren die Kartei-der-Not-Damen am Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz zu finden. Nun haben sie "einige Etagen höher" im Schlosshof ihren Stand.

Von Manfred Rinke

Eigentlich war alles geregelt. Nach 13 Jahren Stand-Leben am Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz sollte für die "Fleißigen Bienen" 2020 der Wechsel in den Schlosshof zur Schlossweihnacht des Verkehrsvereins erfolgen. Dann kam Corona. Zwei Jahre lang konnte man nur von der Erinnerung an die vorweihnachtliche Stimmung leben, die davor auch die Märkte in Neuburg seit Jahrzehnten vermittelt haben. Nun heißt es Kommando zurück zur Normalität - und die seit 16 Jahren für das Leserhilfswerk unserer Zeit, der Kartei der Not, engagierten Damen können endlich ihre Premiere im Schlosshof feiern.

