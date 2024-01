Neuburg

18:00 Uhr

Gastro-Steuer angehoben: Wie die Preise im Raum Neuburg gestiegen sind

Das Schnitzel, und nicht nur das, ist seit dem Jahreswechsel in vielen Lokalen teurer geworden, auch im Raum Neuburg.

Plus Zum Jahreswechsel haben viele Gastronomen die Preise erhöht, auch im Raum Neuburg. Stichproben unserer Redaktion zeigen, welche Gerichte um wie viel teurer geworden sind.

Wer im neuen Jahr bereits essen gegangen ist, dürfte es längst bemerkt haben: Wie von Gastronomen angekündigt, sind in vielen Lokalen die Preise spürbar gestiegen. Die Unternehmer geben die wieder erhöhte Mehrwertsteuer in ihrem Bereich, und diverse andere Kostensteigerungen, an die Kundinnen und Kunden weiter. Auch im Raum Neuburg müssen Gäste deutlich mehr dafür zahlen, bekocht zu werden. Stichproben unserer Redaktion zeigen, welche Gerichte um wie viel teurer geworden sind.

Während der Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung den Mehrwertsteuersatz auf Speisen im Restaurant von 19 auf sieben Prozent verringert. Diese Maßnahme lief zum Jahreswechsel aus und wurde nicht verlängert - zum Ärger der Gastronomen, aber auch zum Nachteil der Kundinnen und Kunden. Ein Beispiel ist das Schnitzel Wiener Art. Der weitverbreitete Klassiker hat vor dem Jahreswechsel, je nach Lokal, um die 13 Euro gekostet. Mittlerweile sind dafür schon mal 15 Euro fällig. Auffällig sind auch die Steigerungen bei den Käsespätzle. Einst gab es die beliebte vegetarische Alternative für zehn Euro und weniger. Doch die Preise hierfür sind kontinuierlich nach oben gegangen. Jetzt kosten Käsespätzle 13, 14 oder noch mehr Euro. Auch beim Schweizer Wurstsalat hat sich einiges getan. Die Zeiten, in denen es den Biergarten-Klassiker unter zehn Euro gab, sind mancherorts vorbei. Die Variante mit Käse steht teils mit elf Euro und mehr in den Speisekarten. Und diese Liste könnte man beliebig fortführen.

