Höhere Steuer in der Gastro: Essen gehen im Raum Neuburg wird teurer

Plus Gastronomen zahlen statt sieben wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer, was Kunden im Geldbeutel spüren werden. Wirte im Raum Neuburg erklären, worauf sich die Gäste einstellen müssen.

Wer im Raum Neuburg essen geht, muss künftig mehr Geld ausgeben. Dieser Schritt sei angesichts der Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie unumgänglich, betont Manfred Enzersberger, Neuburger Gastronom und zweiter Vorsitzender der Kreisstelle des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). Im Zuge der Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung den Mehrwertsteuersatz auf Speisen im Restaurant von 19 auf sieben Prozent verringert. Diese Maßnahme läuft zum Ende des Jahres aus und wird nicht verlängert - zum Ärger der Gastronomen, aber auch zum Nachteil der Kundinnen und Kunden.

Die Mehrkosten, die dadurch entstehen, müssten Gastronomen "auf alle Fälle" weitergeben, kündigt Enzersberger an. Die Gewinnmargen in der Speisegastronomie seien zu klein, als dass die Geschäftsleute solche Veränderungen alleine schultern könnten. Wie genau und wie deutlich die Preissteigerungen ausfallen werden, sei aktuell noch unklar. Zu klären wird sein, ob lediglich die Speisen teurer werden, oder ob man die Mehrkosten gleichmäßig auf Speisen und Getränke aufteilt. Letzteres hätte für Außenstehende eventuell den Anschein, dass Gastronomen pauschal die Preise erhöhen, weshalb sich Enzersberger dafür ausspricht, lediglich die Speisen zu verteuern und somit die Steuererhöhung dort weiterzugeben, wo sie anfällt. Dies sei für Kundinnen und Kunden transparenter und plausibler, ist der Gastronom überzeugt.