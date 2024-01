Neuburg

Geschlagen und beschimpft: Neuburgerin steht wegen Körperverletzung vor Gericht

Plus Weil sie eine andere Frau und Polizisten geschlagen und beschimpft hat, muss sich eine Neuburgerin vor dem Amtsgericht verantworten. Doch die Angeklagte hat eine klare Forderung.

Eigentlich wollte sie nur eine Zigarette rauchen, doch dann sei ein Streit im Hinterhof eines Neuburger Lokals gegen ihren Willen eskaliert. So beschrieb die Angeklagte einen Vorfall, der sich im August 2023 ereignet hatte und wegen diesem sie sich nun vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten musste. Die Anklage zeigte jedoch ein gänzlich anderes Bild.

Denn dort war nie die Rede davon, dass die Angeklagte in den Streit verwickelt wurde. Viel mehr hieß es, die 23-Jährige habe den Konflikt eigenständig ausgelöst. Als sie von Mitarbeitern des Lokals angesprochen wurde, warum sie sich in dem Hinterhof aufhalte, habe die Angeklagte eine der beiden Frauen geschubst, sie an den Haaren gezogen und zu Boden gebracht. Die Angeklagte soll sich anschließend auf die Beine der Geschädigten gesetzt, diese festgehalten und auf sie eingeschlagen haben. Während sie Tierlaute von sich gab, soll sie die Frau unter sich in die Oberarme gebissen haben. Erst als ein Passant eingriff und die 23-Jährige von der Geschädigten zog, ließ sie von der Frau ab.

