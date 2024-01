Ingolstadt

18:00 Uhr

Nach Tod einer Rentnerin: Verfahren gegen Sanitäter ist eingestellt

Plus Zwei Sanitäter mussten sich für den Tod einer Rentnerin aus Ingolstadt verantworten. Das Amtsgericht sprach sie frei, jetzt fand die Berufungsverhandlung statt.

Sind zwei Männer schuld am Tod einer Rentnerin aus Ingolstadt? Könnte die 78-Jährige noch leben, wenn die beiden Sanitäter anders gehandelt hätten? Mit diesen Fragen mussten sich die Gerichte in Ingolstadt in den vergangenen Monaten beschäftigen. Richter Michael Fein hatte die beiden Männer, inzwischen 39 und 32 Jahre alt, im Mai 2023 am Amtsgericht vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen.

Doch die Staatsanwaltschaft war in Berufung gegangen. Jetzt saßen die beiden Männer - der jüngere ein Rettungssanitäter, der andere ein besser ausgebildeter Notfallsanitäter - erneut auf der Anklagebank, diesmal am Landgericht. Nach einem Gespräch zwischen allen Beteiligten hat die Kammer am Dienstag unter dem Vorsitz von Richterin Bettina Grafe das Verfahren eingestellt. Als Auflage müssen die beiden Männer 1200 beziehungsweise 800 Euro an das Holler-Haus und das Elisabeth-Hospiz zahlen. Trotz vieler offener Fragen, die auch nach der juristischen Aufarbeitung noch bleiben, steht eines fest: Der Einsatz an diesem Tag im Juli 2020 ist alles andere als optimal gelaufen.

