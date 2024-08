Gesellschaft im Gepäck: Neuburg hat jetzt einen Wohnmobil-Verein

Richard „Ricci“ Ott ist die Freude anzusehen. Aus seiner Vision ist Realität geworden. Denn seit gut zwei Jahren ist der Reisefan damit beschäftigt, einen neuen Verein in Neuburg zu gründen: die Wohnmobilfreunde Neuburg, kurz WFN. Im Mai ist das Vorhaben jetzt offiziell gelungen. Aus einem unverbindlichen Treffen wurde zunächst ein Stammtisch und jetzt eben ein Verein. Ein Aufruf in dieser Zeitung markierte den Beginn des Vorhabens. Nun haben 20 Gründungsmitglieder ihre Unterschrift unter die Satzung gesetzt. Es warten gemeinsame Touren und viele Erlebnisse.

Es kann losgehen. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen, denn die Wohnmobilfreunde Neuburg haben sich zum Ziel gesetzt, eine Gemeinschaft auf Reisen zu bilden. Sie fahren zusammen in den Urlaub: die gleiche Route, die gleichen Plätze. Als Gruppe wollen sie kulturelle, sportliche und gesellige Erinnerungen sammeln, Kontakte zu anderen Wohnmobilclubs pflegen und sich so auf so manches Abenteuer wagen, das jeder für sich vielleicht niemals begonnen hätte.

20 Gründungsmitglieder hat der neue Verein in Neuburg, die Wohnmobilfreunde

Im Juni ging es bereits nach Prag. Im August fahren die Wohnmobilfreunde durch das Altmühltal. Geplant sind Reisen durch Deutschland und die Länder Europas. Im Herbst packen sie die Wohnmobile und touren nach Calabrien. Im November folgt eine Reise entlang der Donau bis nach Ungarn. Mitglieder können sich anschließen, auch Gäste sind herzlich wilkommen.

Ideengeber und Organisator im Hintergrund ist Richard „Ricci“ Ott. Doch für den Vorsitz des Vereins hat er ein ganzes Team gefunden: Peter Kaube, Karl Müller und Rosi Bley führen die Wohnmobilfreunde, das Ehepaar Ott fungiert als Beisitzer. Ihr Vereinslokal ist der Rödenhof.

Ricci Ott ist Jahrgang 1943, stammt aus Peißenberg und lebt seit 14 Jahren in Neuburg. Berufsmäßig arbeitete er beim Deutschen Eishockey-Bund als Ligensekretär. Als er 1999 ausschied und in Pension ging, half er bei seinem Sohn in dessen Sportgeschäft in Geretsried aus. Mit seiner Frau Irmi ist er seit 19 Jahren im Wohnmobil unterwegs.

Icon Vergrößern Gemeinsam reisen, fahren, auf Plätzen stehen: Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, hat bei einem Verein stets Gesellschaft im Gepäck. Foto: privat/Ott Icon Schließen Schließen Gemeinsam reisen, fahren, auf Plätzen stehen: Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, hat bei einem Verein stets Gesellschaft im Gepäck. Foto: privat/Ott

Nach einer Mitgliedschaft bei Münchener Wohnmobilclubs schloss er sich schließlich den Reisemobilfreunden Europa an. In dem Verein ist er seit 14 Jahren Leiter der Touristik und organisiert jährlich vier, fünf Ausfahrten in Europa, an denen bis zu 15 Wohnmobile teilnehmen.

Mit einem Verein ist vieles einfacher - und auch günstiger zu buchen

Ähnliches wollte er auch in Neuburg direkt aufziehen. Und das ist jetzt gelungen. Dass es nun einen Verein gibt, erleichtert für die Reisegemeinschaft vieles. Bei Reservierungen auf Campingplätzen können verbindliche Verträge geschlossen werden. Oft gibt es Preisnachlässe. „Da haben wir einfach einen anderen Stellenwert“, sagt Ott. Und wenn mehrere Wohnmobile kommen, muss der Platz sicher reserviert sein. Wild oder spontan zu campen ist in einer Zeit, in der das Wohnmobil weiter boomt, fast nicht mehr drin.

Allein im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind weit über 1000 Wohnmobile gemeldet. Hinzu kommen noch hunderte Wohnwagen. Spätestens seit der Pandemie sind mehr Menschen als je zuvor auf den Camper gekommen. Seit 1990 gibt es in Neuburg bereits einen Camping-Club, der ebenfalls Reisen organisiert und die Gemeinschaft pflegt.

Icon Vergrößern Die Campingplätze auf der Schlösslwiese sind meist gut gefüllt. Die Reise im Wohnmobil oder mit Wohnanhänger ist beliebt wie nie zuvor. Foto: Manfred Dittenhofer Icon Schließen Schließen Die Campingplätze auf der Schlösslwiese sind meist gut gefüllt. Die Reise im Wohnmobil oder mit Wohnanhänger ist beliebt wie nie zuvor. Foto: Manfred Dittenhofer

„Es ist einfach ein Mehrwert, gemeinsam zu reisen“, ist Ott überzeugt. Nicht nur der Unterhaltung wegen. „Wir sind auch eine Mannschaft, die sich gegenseitig hilft.“ Da ist ein Ehepaar im Verein, der Mann ist gesundheitlich nicht mehr ganz so fit. Doch mit der Gruppe traut sich auch die Frau ans Steuer des ausladenden Wohnmobils. Wenn es technisch hakt - die Heizung oder der Fernseher springt nicht an - gibt es immer einen im Reiseteam, der eine Lösung parat hat. Die erfahrenen Camper geben übrigens auch an Nichtmitglieder und Interessierte Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Vorbereitung einer Wohnmobil-Reise weiter. Ott hat schon so manchen beraten, der sich überlegt hat, selbst einen Camper zu kaufen.

Info und Kontakt zum neuen Verein gibt es hier: Peter Kaube unter kaupe@gmail.com oder Ricci Ott unter walterott@gmx.de.