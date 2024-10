Harfenistin Silke Aichhorn kommt zu den Barockkonzerten

Beim Abschlusskonzert der diesjährigen Neuburger Barockkonzerte am Sonntag, 13. Oktober, um 11 Uhr im Rittersaal des Schlosses gibt die deutsche Harfenistin Silke Aichhorn ihr Debüt. Die als Solistin wie Kammermusikerin konzertierende Musikerin gehört zu den gefragtesten und vielseitigsten Harfenistinnen in Europa. Fernsehauftritte im ZDF, mit dem Startenor Jonas Kaufmann, Sologastspiele bei bedeutenden Festivals im In- und Ausland unterstreichen die Vielseitigkeit der Künstlerin. Ihre Ausbildung hat sie in Lausanne und Köln absolviert. Sie ist mehrfache Preisträgerin internationaler Wettbewerbe sowie mehrerer Kulturpreise. Die zweifache Mutter wohnt mit ihrer Familie in Traunstein.

Silke Aichhorn hat mittlerweils fast 30 CDs veröffnetlicht

Die Mischung aus Musikalität, ungemein farbigem Ton, virtuosem Handwerk kombiniert mit unnachahmlicher Natürlichkeit und Authentizität ist es, was an ihr begeistert. Das Ziel der Musikerin ist es, das Image der Harfe zu entstauben – was mittlerweile fast 30 CDs mit zahlreichen Ersteinspielungen belegen. Zusammen mit ihrer Harfe wird sie das Publikum im Rittersaal auf eine musikalische Reise mitnehmen - von Bach bis zur deutschen und englischen Volksmusik. Karten sind an der Tageskasse ab 10 Uhr erhältlich. (js)