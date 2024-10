Neuburger Barockkonzerte: Brückenschläge in bewegter Zeit

Den Auftakt übernimmt am 12. Oktober im Rittersaal des Neuburger Schlosses das norwegische Glorvigen Trio in der ursprünglichen Tango-Besetzung mit Bandoneon, Violine und Kontrabass. Gemeinsam mit der überaus beeindruckenden jungen Sopranistin Susanna Wolff verbinden sie in ihrem Programm die Opernwelt Georg Friedrich Händels und den fantasievollen Kontrapunkt Johann Sebastian Bachs mit der Musik Astor Piazollas und der Leidenschaft des argentinischen Tangos. In beiden Musiken geht es um starke Gefühle, Sehnsucht – und oft um die unglückliche Liebe. Susanna Wolff wird für ihr gesangliches wie schauspielerisches Talent gleichermaßen gelobt, sodass ein beeindruckender Abend im Rittersaal zu erwarten ist.

Im Birdland Jazzclub schlägt am Freitagabend die junge, außergewöhnlich versierte Pianistin Johanna Summer solo gemäß des Mottos Art Baroque die bereits traditionelle Brücke zwischen der ehrwürdigen europäischen Überlieferung der Barockmusik und dem quirligen Idiom des Jazz. Die Pianistin nimmt sich eine vertraute Vorlage und geht weiter damit, öffnet Räume, betritt Landschaften, von denen sie selbst vorher nicht ahnte, dass es sie überhaupt gibt, ganz im Vertrauen darauf, dass einem zu Bach immer etwas einfällt, dass es kein falsch und kein richtig gibt, sondern nur den Augenblick, in dem es passiert.

Stars der alten Musik sind am Samstag im Kongregationssaal zu Gast

Einen echten Star der Alten Musik bieten die Neuburger Barockkonzerte am Samstagabend im Kongregationssaal mit dem vielfach ausgezeichneten Gambisten Fahmi Alqhai auf. Unter dem Titel „Diálogos – Von alten und neuen Klängen“ bietet er mit seinem Ensemble „Academia del Piacere“ und unter Mitwirkung der Flamencosängerin Alba Carmona einen faszinierenden Ausflug in den Süden Spaniens, wo neben einer eigenständigen barocken Tradition auch der Flamenco zu Hause ist, jenes Amalgam aus geheimnisvollen Zutaten orientalischer, hispanischer, afrikanischer Herkunft sowie Einflüssen aus der Musik der Roma. Es gibt sogar Theorien, die den Ursprung des Flamenco bereits in den Tänzen der alten Römer vermuten. Allemal spannend, wie sich die Musik des Barocks im andalusischen Temperament ganz neu entfaltet.

Last but not least wartet die Matinee am Sonntagmorgen um 11 Uhr im Rittersaal des Neuburger Schlosses mit einem besonderen Schmankerl auf: Solo wird mit der Münchener Künstlerin Silke Aichhorn eine der renommiertesten Harfensolistinnen Europas ihr Neuburger Debüt geben. Neben ihrem virtuosen und trotzdem höchst einfühlsamen Spiel moderiert sie ihre Konzerte jeweils unterhaltsam, was einen besonders nachhaltigen Zugang zur Musik ermöglicht. Mit einem Programm vom Barock über irische Volksweisen bis hin zu bayerischer Volksmusik zeigt die Musikerin die große und oft unbekannte Bandbreite ihres Instrumentes.

Aus der Barockzeit lässt sich einiges über die Gegenwart lernen

Vier spannende Brückenschläge also über Zeiten, Stile, Kontinente, zugleich ein junges Programm. „Obwohl von heftigen Konflikten und Spannungen geprägt, kann das Barockzeitalter seinerseits als eine Zeit des Brückenbaus, der Versöhnung und Verständigung betrachtet werden. Der Rückblick auf eine Epoche des Glanzes und der Opulenz nach harter Vorgeschichte mag uns helfen, die Gegenwart ein wenig leichter zu nehmen und die Unversöhnlichkeit so mancher Positionen zu überwinden“, meint der Stiftungsvorsitzende Tobias Böcker. „Ich denke, das ist ganz im Sinnes des Gründers der Barockkonzerte, unseres Stifters Dr. Fritz von Philipp, der vor 77 Jahren die Neuburger Barockkonzerte ins Leben rief.“