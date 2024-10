„Ich finde Sie schweinefaul“: Linken-Stadtrat Wittmair erneut in der Kritik

Elf Anträge in einer Sitzung, stundenlange Diskussionen, die folgen. Michael Wittmair, der im Neuburger Stadtrat die Partei Die Linke vertritt, ist dafür bekannt, die Verwaltung regelmäßig mit einer Flut an Anträgen zu den unterschiedlichsten Themen zu beschäftigen. Ein Schwung dieser Anträge kam nun auch wieder in der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses auf den Tisch. Dabei fällt auf: Die darin genutzte Wortwahl Wittmairs, die in der Vergangenheit schon oft kritisiert wurde, hat sich nicht verändert. Nach wie vor wirft der Politiker darin mit Beleidigungen um sich. Anlass für andere Gremiumsmitglieder, den als Gast anwesenden Linken-Politiker für sein Vorgehen deutlich zu kritisieren.

