In der Immobar in Feldkirchen lässt es sich auch entspannt arbeiten

Barchefin Anke Thomas, die Geschäftsführer von Schuster Home Company, Bastian und Karena Siekaup, und DR Immobilien Geschäftsführer Dennis Richarz (von links) an der Theke in der Immobar.

Plus In dem Neubau im Neuburger Stadtteil Feldkirchen nun auch das Erdgeschoss fertig eingerichtet. Zum Immobilienbüro gibt es ein öffentliches Tagescafé und einen Showroom.

Da passt alles zusammen im Neubau Am Neufeld in Feldkirchen. In den oberen beiden Etagen das Notariat, in dem Bastian Grimm nach dem Weggang von Josef Zintl nach München derzeit noch alleine praktiziert. Im ersten Stock die Steuerkanzlei Zawi-Treuhand und darunter das Immobilienbüro von Dennis Richarz und Egzon Bajraktaraj. Im ganzen Haus spielen somit nicht zuletzt auch Immobilien eine große Rolle. Doch das jetzt fertig gestellte Erdgeschoss bietet noch viel mehr.

