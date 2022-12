Notare haben Neuburger Altstadt verlassen

Plus Die Kanzlei von Dr. Bastian Grimm und Dr. Josef Zintl bezieht einen Neubau in Neuburg-Feldkirchen. Die drohende Erhöhung der Erbschaftssteuer verstärkt die Nachfrage.

Mit einem „lachenden und einem weinenden Auge“ haben die Notare Dr. Bastian Grimm und Dr. Josef Zintl vor Kurzem das schöne Eybhaus am Karlsplatz in der Neuburger Altstadt verlassen. Sie haben mittlerweile ihr neues "Zuhause" im Neuburger Stadtteil Feldkirchen bezogen.