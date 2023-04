Neuburg/Ingolstadt

vor 26 Min.

Tote Hose statt Partys: Was ist aus dem Nachtleben in der Region geworden?

Plus Völlig tote Hose herrscht zwar (noch) nicht, aber von florierendem Nachtleben ist man weit entfernt. Clubs und Bars schließen, Neues kommt kaum nach. Woran liegt's?

Von Katrin Kretzmann, Luzia Grasser Artikel anhören Shape

"Abends werden die Bürgersteige hochgeklappt", eine Redewendung, bezogen auf eine Stadt oder einen Ort, die im übertragenen Sinne so viel heißt, wie: Weggehen, die ganze Nacht tanzen und feiern? Fehlanzeige. Ganz so schlimm ist es in und um Neuburg zwar noch nicht. Viel fehlt allerdings nicht mehr, denn ein richtiges Nachtleben gibt es nicht, besser gesagt nicht mehr. Zeugen dafür sind in jüngster Zeit die Schließung der Diskothek Amadeus, die Pleite des Suxuls, das Aus der Fischerstecher House Bar, aber auch die jahrelange Stille um einstige Feierlokalitäten, wie etwa der Schrannenkeller in Neuburg. Aber woran liegt's?

Es ist eine Institution im Ingolstädter Nachtleben: das Suxul ("Luxus" rückwärts gelesen) direkt neben dem Münster. Doch vor Kurzem hat Inhaberin Sandra Buck Insolvenz angemeldet. Betroffen ist nicht nur die Disco, sondern auch das benachbarte Tamtam (ehemaliges Sausalitos). Wie Marc-André Kuhne, vorläufiger Insolvenzverwalter der beiden Unternehmen, bestätigte, geht der Betrieb allerdings zunächst weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen