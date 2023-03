Neuburg

vor 48 Min.

Kritik zur Donaubrücke in Neuburg: Standort ist für "24.000 Autos Horrorstau"

Plus Das von der Stadt aufgestellte Plakat am Bauhof verdeutlicht den Standort der geplanten Donaubrücke am Englischen Garten. Das sehen Brückengegner anders.

Von Manfred Rinke

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Nachdem am Donnerstagabend das Plakat am städtischen Bauhof an der Grünauer Straße aufgestellt worden war, das die tatsächliche Trasse der geplanten Ortsumfahrung mit zweiter Donaubrücke zeigt, bekamen die Initiatoren am Wochenende gleich wieder Arbeit damit. Projektgegner wollten nämlich klarstellen, was die Brücke am äußersten Rand des Englischen Gartens aus ihrer Sicht tatsächlich bringt.

