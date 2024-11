Wegen der Baustelle: Kostenloses Parken als Dankeschön

Rechtzeitig zum Start in den Advent gibt es auf Anregung des Stadtmarketingvereins eine Dankeschön-Aktion der Neuburger Stadtwerke. Die Großbaustelle in der Münchener Straße hat in den vergangenen Monaten für unvermeidbare Einschränkungen gesorgt. „Als kleiner Dank für die Geduld gibt es jetzt zur Vorweihnachtszeit einen Innenstadt-Anreiz in Form einer Parkgebühr-Übernahme“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Neuburg. Angesprochen sind Kunden und Händler der Neuburger Innenstadt. So übernehmen die Stadtwerke bis zum Ende der Baustelle die Parkgebühr von bis zu zwei Stunden in den drei Neuburger Tiefgaragen am Spitalplatz, am Schrannenplatz sowie in der Fürstgarten-Tiefgarage.

Kostenloses Parken soll ein Zeichen für die Neuburger Innenstadt sein

„Wir möchten mit der Aktion ganz bewusst ein Zeichen für unsere Neuburger Innenstadt setzen und freuen uns sehr, dass die Stadtwerke sofort mit an Bord waren“, erklärt Stadtmarketing-Geschäftsführer Nils Lahn und ergänzt: „Wir laden sehr herzlich ins Zentrum der Einkaufsstadt ein und bieten stressfreies und bis zu zwei Stunden kostenfreies Parken in unseren Tiefgaragen an.“ Damit die Aktion sofort umgesetzt werden kann, wurde alles bewusst ganz einfach gehalten. Kunden, die in die Tiefgarage fahren, lösen ihr Parkticket und geben es beim Einkauf direkt im Geschäft ab. Dort bekommen Sie bis zu zwei Parkstunden beziehungsweise bis zu 2,80 Euro erstattet. Die Gewerbetreibenden sammeln die Quittungsabrisse des Parkscheins und bekommen die jeweiligen Summen abschließend von den Stadtwerken erstattet. Wird mittels Parkster-App geparkt, genügt das Vorzeigen des digitalen Parkscheins

Die Gemeinschaftsaktion von Stadtmarketing und Stadtwerken wird auch von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ausdrücklich unterstützt: „Es freut mich sehr, dass wir zur Adventszeit ein weiteres flankierendes Zeichen für unsere Innenstadt setzen können. Auch mit dem Weihnachtsmarkt und seinen attraktiven Angeboten wie zum Beispiel der EisArena schaffen wir weitere wichtige Anziehungspunkte.“ Die Aktion läuft bis zur finalen Freigabe der Münchener Straße. (AZ)