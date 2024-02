Neuer Stadtmarketing-Chef Nils Lahn: "Ich kann es nicht allen recht machen"

Plus Nils Lahns Start als Stadtmarketing-Chef war geprägt von Debatten um das Hofgartenfest. Im Interview verrät der Neuburger, was ihm wichtig ist – und wo er sich heraushält.

Herr Lahn, Sie sind seit Jahresbeginn Geschäftsführer des Neuburger Stadtmarketings. Fühlen Sie sich nach zwei Monaten im neuen Job angekommen?



Nils Lahn: Es war nicht viel Zeit, darüber nachzudenken, ich wurde ins kalte Wasser geschmissen. Die Arbeit ist sehr umfangreich, aber ich würde behaupten, dass ich für den Anfang gut gewappnet und angekommen bin. Aber es braucht natürlich seine Zeit, bis ich meine eigene Handschrift einbringen kann.

Angesichts der vielen Diskussionen um das Hofgartenfest hätten Sie sich Ihren Start wahrscheinlich ruhiger gewünscht.



Lahn: Auf jeden Fall. Ich bin generell ein Typ, der wenig anecken möchte. Aber man kommt schnell an den Punkt, an dem man merkt: Das geht eigentlich nicht. Ich kann es nicht allen recht machen. Dafür muss man zu viele unterschiedliche Interessen berücksichtigen.