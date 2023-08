Musik gibt Kraft in schwerer Zeit: Bischof weiht neue Orgel der Hofkirche

Plus Bischof Bertram Meier weiht die Orgel der Hofkirche und sorgt sich um die Zukunft. Orgelbauer und Sponsoren erhalten Lob und Applaus. Der Bischof betont sein Faible für Neuburg.

Musik könne Herzen öffnen als „Sprache jenseits der Sprache“. Mit dieser Überzeugung weihte der Augsburger Bischof Bertram Meier die komplett erneuerte Orgel der Neuburger Hofkirche. Dazu gab es an Mariä Himmelfahrt ein Kirchenfest mit elf Priestern, Musik und Gesang in einer voll besetzten Hofkirche.

Und die Gäste ließen sich sofort von der Klangfülle der neuen Orgel begeistern. Als Stefan Kling nach der Weihe mächtig das „Grand Choeur“ von Théodore Dubois anschlug, brandete unten Applaus auf. Der Orgelspezialist und Leiter des diözesanen Kirchenmusikamtes sagte: „Mit dieser Orgel bin ich sehr zufrieden.“ Dann war es Orgelbauer Siegfried Schmid auch. Der Handwerksmeister aus dem Allgäu saß für alle Fälle neben dem Organisten.