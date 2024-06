Neuburger Kunsthalle erhält Staatspreis: Bleibt sie eine Eintagsfliege?

Die Kunsthalle des Brückenkollektivs wird mit einem Staatspreis geehrt – genau jenes Projekt, das es dieses Jahr wegen eines Streits um Fördermittel nicht mehr gibt. Löst sich nun der Knoten?

Nach dem Aus für die Kunsthalle am Schrannenplatz, die noch im vergangenen Jahr zahlreiche Menschen angelockt hatte, als Überraschungserfolg gefeiert wurde, aber auch jede Menge kontroverser Debatten auslöste, hat das Brückenkollektiv nun vom bayerischen Wirtschaftsministerium gute Nachrichten erhalten. Der Verein erhält den mit 10.000 Euro dotierten Staatspreis für bayerische Kreativorte 2024. Von der Stadt Neuburg gab es in diesem Jahr dagegen 3600 Euro Unterstützung für drei kleinere Projekte, eine Neuauflage der Kunsthalle fiel damit zumindest für dieses Jahr ins Wasser.

Das Brückenkollektiv habe es geschafft, die Markthalle am Schrannenplatz in eine temporäre Kunsthalle zu verwandeln, die als Ort für Ausstellungen, Konzerte und Workshops diente, hieß es in der Begründung der Jury. „Das belebt die Innenstadt und vernetzt die lokale und regionale Kultur- und Kreativbranche mit der restlichen Wirtschaft“, würdigte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) die Neuburger Bewerber. Neben dem Brückenkollektiv wurden außerdem der Bergfried Kultur in Passau und der Z-Bau in Nürnberg prämiert. Den Sonderpreis für kommunales Engagement erhält das Degginger in Regensburg.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger lobt das Brückenkollektiv

Für Aiwanger besitzen die prämierten Kreativorte allesamt Vorbildcharakter, weil sie eindrucksvoll verdeutlichen würden, „wie die Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern zur wirtschaftlichen Dynamik beiträgt. Durch innovative Konzepte und kreative Projekte fördern sie die Stärkung der regionalen Wirtschaftsstrukturen und positionieren Bayern als attraktiven Standort für Kreativität und Unternehmertum gleichermaßen“.

Bei Tobias Albrecht, dem Kopf des Brückenkollektivs, herrscht Zufriedenheit, aber keine Genugtuung. Er wertet die Auszeichnung als Bestätigung der bisher geleisteten Arbeit. Sicherlich sei es schade gewesen, dass das ursprüngliche Konzept für die Kunsthalle durch die Auflagen der Stadt in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt habe werden können. „Aber das muss man wohl so hinnehmen“, zeigt sich Albrecht diplomatisch.

Kurzfilmsommerkino und Klang-Kunstinstallation geplant

Nicht zuletzt durch den Rückenwind des Staatspreises fühle sich der Verein jetzt ermutigt, am neuen Konzept einer „Kunsthalle 2.0“ weiterzuarbeiten. Damit soll ab 2025 eine mittel- oder sogar langfristige Nutzungsmöglichkeit für das markante Objekt am Schrannenplatz erwachsen, „eine dauerhafte Antwort auf die Leerstandsproblematik.“ Daneben arbeitet das Brückenkollektiv an weiteren Veranstaltungen. So steht im Juli ein Kurzfilmsommerkino in der Burgwehr und im Oktober eine Klang-Kunstinstallation beim städtisch organisierten Kulturabend „Wort-Klang-Bild“ im Nadelöhr auf dem Programm.

„Wir wollen mehr kulturelle Diversität in Neuburg“, umreißt Albrecht die Ziele des Brückenkollektivs. „Die Resonanz auf unsere bisherigen Angebote, wie etwa das Best-Book-Design im Marstall, bestätigen uns nachhaltig.“ Er sei bereit, konstruktiv mit der Stadt zusammenzuarbeiten, bislang gestalte sich der Austausch jedoch schwierig, „offenbar, weil sich einige von uns auf die Füße getreten fühlen“.

So hatte der Verein im vergangenen Herbst zunächst ohne einen formalen Zuschussantrag pauschal eine Fördersumme von 25.000 Euro in den Raum gestellt – für manche Entscheidungsträger ein Affront. Obwohl höhere Schlüsselzuweisungen schlussendlich noch für eine Entspannung bei den städtischen Kulturzuschüssen sorgten, partizipierten zunächst nur etablierte Veranstalter wie das Ensemble Del Arte, der Birdland Jazzclub oder die Kammeroper davon. Das Brückenkollektiv bekam als Neuling allenfalls einen kleinen Anteil. „In Ingolstadt und in Eichstätt versteht niemand, warum das so ist“, hat Tobias Albrecht erfahren.

Fehlendes Personal als Grund für die Schließung der Kunsthalle?

In Kulturreferentin Gabriele Kaps finden die Verantwortlichen künftig jedenfalls eine Unterstützerin. Der Verein habe bisher „Großartiges geleistet“, die Auszeichnung sei deshalb absolut verdient, lobt die CSU-Stadträtin. „Jetzt haben sie ein gewisses Startkapital, mit dem sie weiterarbeiten können“, zeigt sich Kaps zufrieden. „Vielleicht besänftigt das nun auch den einen oder anderen Kritiker.“ Ob es eine Neuauflage der Kunsthalle gebe, müsse man sehen. „Ich bin gerne bereit, das zu fördern, aber dazu brauche ich ein konkretes Konzept.“ Ihrer Meinung nach lag es vor allem am fehlenden Personal, dass die Kunsthalle in diesem Jahr geschlossen bleiben muss. „So etwas lässt sich auf Dauer kaum ehrenamtlich stemmen. Die wenigen Leute kommen dabei schnell ans Limit. Eventuell sollte man auch darüber nachdenken, einen Gastronomen einzubinden.“

Die Hoffnung, dass sich der Knoten im angespannten Verhältnis bald löst, eint sie mit ihrem Stadtratskollegen Gerhard Schoder (Grüne), einem erklärten Brückenkollektiv-Fan, der die Auszeichnung aus München für „total verdient“ hält und das Feilschen um städtische Zuschüsse ein „Armutszeugnis“ nennt.

Damit werde eine Form des Kulturangebotes prämiert, die Menschen quer durch alle Altersgruppen anspreche sowie frech und unangepasst sei. „So etwas hatten wir in Neuburg noch nie“, findet Schoder. Für Kulturreferentin Kaps ist das Brückenkollektiv „eine Bereicherung für das Kulturleben der Stadt“. Ihr persönlich habe die Best-Book-Ausstellung deshalb so gut gefallen, weil sie Kunst mit Eventcharakter verbunden habe. Kaps: „Denn Kunst führt Menschen zusammen. Als Stadt können wir uns davon eine Scheibe abschneiden.“