Überraschender Abgang: Neuburgs Stadtwerkeleiter quittiert den Dienst

Der Neuburger Stadtwerkeleiter Richard Kuttenreich verabschiedet sich nach knapp zehn Jahren von seinem Posten. Der Schritt kommt für viele völlig überraschend.

Die Stadt Neuburg muss sich auf die Suche nach einen neuen Stadtwerkeleiter machen. Richard Kuttenreich hat nach knapp neun Jahren auf diesem Posten gekündigt. Offiziell ist er noch bis Ende März im Dienst.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling verkündigte die Nachricht im Vorfeld der Stadtratssitzung am Dienstagnachmittag im Kolpinghaus. Auch er war damit völlig unvorbereitet konfrontiert worden.

Richard Kuttenreich hat 2014 die Werkleitung in Neuburg von Hans-Jürgen Hill übernommen

Kuttenreich hat im Herbst 2014 die Werkleitung von Hans-Jürgen Hill übernommen. Unter seiner Regie wurde das bundesweit beachtete Nahwärmeprojekt auf die Zielgerade geführt. Die Stadtwerke formte er in seiner Amtszeit vom Energieverteiler zum modern aufgestellten Energieerzeuger um.

Seinen Arbeitsauftrag sieht der 61 Jahre alte Diplomingenieur als erfüllt an. In seinen Augen ist es an der Zeit, für die jüngere Generation Platz zu machen. Ihr schenkt er sein volles Vertrauen (ausführlicher Bericht folgt).