Neue Liegebänke in Neuburg: Hier kann man sich entspannt zurücklehnen

Am Neuburger Karlsplatz und am Sèter Platz sind neue Liegebänke aufgestellt. Möglich wird die Aktion durch eine kräftige Förderung.

Die Innenstadt-Verschönerungsaktion von Stadt und Stadtmarketing geht ab sofort in eine weitere Runde. Nach Straßendeko und Citydecks finden sich ab sofort vier Liegebänke im öffentlichen Raum. Die Holz-Metall-Konstruktionen wurden bewusst auf zwei zentralen Plätzen mit ansprechendem Umfeld positioniert. Neuburgerinnen und Neuburger, aber natürlich auch Gäste der Ottheinrichsstadt, sind eingeladen, sich am Karlsplatz oder am Sèter Platz eine kleine Auszeit zu gönnen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

„Auch diese neuen und schicken Relaxmöbel sind ein Ergebnis der Bürgerumfrage „Neuburg leuchtet“, die wir im Herbst 2021 unter großer Beteiligung durchgeführt haben“, erzählt Bürgermeister Johann Habermeyer und ergänzt: „Es gibt mitten in Neuburg ganz wunderbare Plätze, um sich entspannt zurückzulehnen, die Füße hochzulegen und das Umfeld neu für sich zu entdecken.“

Hergestellt wurden die Bänke vom norwegischen Hersteller Vestre, der seit über 75 Jahren Stadtmöbel produziert und laut Mitteilung für eine besonders nachhaltige Produktions- und Arbeitsweise sowie langlebige Produkte steht. Die Holzauflagen sind demnach aus harter skandinavischer Kiefer, die Flanken aus nordischem Stahl und Aluminium. Die vier Neuburger Bänke wurden mit extra breiter Liegefläche in zwei frischen Gelbtönen angeschafft.

„Mit den Wohlfühl-Bänken probieren wir ganz bewusst etwas Neuartiges aus und liefern einen weiteren Baustein zur Aufwertung und Belebung unserer Innenstadt“, erklärt Stadtmarketing-Geschäftsführer Michael Regnet. „Gemäß einer aktuellen CIMA-Handelsgutachten-Empfehlung aus unserer Zukunftswerkstatt schaffen wir Treffpunkte und Anreize, die Verweildauer zu erhöhen, was wiederum die gesamte Stadt stärkt.“

Möglich wird die Aktion durch eine kräftige Förderung durch das EU-Förderprogramm „React-EU“, das Innenstadtimpulse in der Postcoronazeit geben soll. Die Stadt Neuburg hat ein ganzes Vorhabenbündel im Gesamtvolumen von 250.000 Euro eingereicht und darf sich über eine Förderquote von satten 90 Prozent freuen. Schon bald soll die nächste Überraschung im Neuburger Stadtbild auftauchen, kündigt die Stadt an. (AZ)

