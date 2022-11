Neuburg

Öffnungszeiten der Neuburger Innenstadt im Gespräch

Plus Das Neuburger Stadtmarketing schaut zurück auf harte Corona-Jahre. Immerhin erlebte der Neuro einen Boom. Diese Veranstaltungen stehen im kommenden Jahr an.

Von Manfred Dittenhofer

Leicht hatte es das Stadtmarketing Neuburg in den vergangenen zwei Jahren wahrlich nicht. Wie soll man Menschen zusammenbringen, die Neuburger Einkaufswelt beleben und für Frequenz durch Veranstaltungen sorgen, wenn die pandemische Entwicklung von Lockdown zu Lockdown stolpert? Aber auch diese schwierige Situation hat das Stadtmarketing gewinnbringend genutzt und sich auf die Online-Präsenz gestürzt. Neuburg ist mit der eigenen Internetplattform und in den sozialen Medien präsent. Außerdem erlebte der Neuro im ersten Corona-Jahr einen regelrechten Boom. „Um diesen Gutschein, dessen Wertschöpfung zu 100 Prozent in der Stadt bleibt, beneiden uns viele Städte“, wie Citymanager Michael Regnet das Feedback von der internationalen Marketingmesse in München resümierte.

