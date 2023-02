Neuburg

24.02.2023

Das Parkleitsystem in Neuburg ist jetzt in Betrieb genommen

Nahmen das Parkleitsystem an der Tiefgarage am Schrannenplatz offiziell in Betrieb: (v. l.) Andreas Bichler, Roland Harsch, Bernhard Pfahler, Gerhard Schoder und Bernhard Gmehling.

Plus Unnötige "Untergrundfahrten" sind Vergangenheit. Jetzt ist an den Einfahrten dreier Tiefgaragen ersichtlich, ob und wie viele Stellplätze noch verfügbar sind.

Von Manfred Rinke

Offiziell in Betrieb genommen wurde jetzt das neue Parkleitsystem (PLS) in den drei Tiefgaragen der Neuburger Stadtwerke. Ab sofort ist an den LED-Anzeigen bei den Einfahrten am Schrannenplatz (45 Stellplätze), im Fürstgarten (155) und am Spitalplatz (60) zu erkennen, ob und wie viele Stellplätze noch zur Verfügung stehen.

