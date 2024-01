Neuburg

vor 49 Min.

Party endet vor Gericht: Neuburger verprügeln einander mit Gürtel

Plus Zwei Neuburger geraten im März 2023 in eine Schlägerei. Der Fall landet vor dem Neuburger Amtsgericht. Die Zeugen sind sich unschlüssig darüber, wer zugeschlagen hat.

Von Laura Dietrich Artikel anhören Shape

Die beiden Neuburger kommen allein in den Saal, weder Familie noch Freunde sitzen in den Bänken des Neuburger Amtsgerichts, um den beiden Beistand zu leisten. Einer von ihnen trägt Fußfesseln, sie setzen sich mit angespannter Miene auf die Plätze neben ihren Verteidigern. Den Männern wird gefährliche Körperverletzung durch gemeinschaftliches Handeln vorgeworfen.

Der erste Angeklagte, den der Staatsanwalt befragt, ist ein 26-Jähriger in Fußfesseln. In seiner Version der Geschichte tanzt der Geschädigte während einer Partynacht in einem Club neben ihm, dabei berührt er ihn auch. Dem Angeklagten sei das zwar sehr unangenehm gewesen, er habe aber versucht, freundlich Abstand zwischen sie beide zu bringen. Laut seiner Aussage ging er deshalb zu seinen beiden Freunden zurück, mit denen er kurz darauf auch den Club verließ. Einer der beiden sitzt nun mit ihm vor Gericht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen