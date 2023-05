Neuburg

vor 48 Min.

Pfarrer im Unruhestand: Vitus Wengert ist seit 60 Jahren im Dienst des Herrn

Plus Vitus Wengert ist seit 60 Jahren Priester. Sein Nachfolger schätzt ihn und die Politik sieht ihn als "Institution".

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Einmal war er ungehorsam gegenüber dem Generalvikar: Als Pfarrer Vitus Wengert vor zwölf Jahren in Pension ging, sollte er Neuburg eigentlich verlassen. Er widersetzte sich der Anweisung aus Augsburg und blieb einfach. "Wir sind froh darum", sagt sein Nachfolger Pfarrer Herbert Kohler.

Mittlerweile ist der 86-jährige Vitus Wengert seit 60 Jahren als Geistlicher aktiv. Der Tag seiner Priesterweihe jährt sich am 26. Mai. An diesem Tag im Jahr 1963 weihte der Weihbischof Josef Zimmermann den jungen Vitus aus Unterglauheim, Kreis Dillingen, in der Basilika St. Peter in Dillingen zum Priester. "Ich bin dankbar, dass mir Gott so viele Jahre und gute Konstitution geschenkt hat", sagt der Priesterjubilar heute. Bis auf kleine Wehwehchen sei er bisher gut durchgekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen