Neuburger bei "Bares für Rares": Historische Plaketten bringen viel Geld

Alois „Stutz“ Paulus ist zunächst bescheiden. 300 Euro hätte er gerne für seine Sammlung an historischen Plaketten, verkündet der Neuburger. Was er am Ende mit nach Hause nimmt, übersteigt diesen Wert deutlich. So hat sich für den eingefleischten " Bares für Rares"-Fan die Teilnahme an der Show gleich doppelt gelohnt.

Ende Juni war der damals 84-Jährige zusammen mit seiner Tochter Monika in Pulheim bei Köln, wo die bekannte Trödel-Show aufgezeichnet wird. An diesem Donnerstagnachmittag war ihr Auftritt im ZDF zu sehen. In der aktuellen Folge treffen die Neuburger zunächst auf Horst Lichter, der sich wie gewohnt locker gibt. "Mich dürft ihr gerne Horst nennen, hallöchen", stellt sich der Moderator vor. "Mein Vorname ist Alois, aber hauptsächlich heiße ich Stutz", antwortet Paulus. Auf dieses Angebot geht Lichter sofort ein. "Wenn du das magst, würde ich dich sehr gerne Stutz nennen." Der Gast, der als Gründer des Neuburger Winterschwimmens vielen in der Stadt ein Begriff ist, stellt sich kurz vor und berichtet, dass er mehr als 50 Jahre Rettungstaucher bei der Wasserwacht war. "Wahnsinn", ist Lichter beeindruckt.

Alois „Stutz“ Paulus aus Neuburg bei "Bares für Rares"

Dann geht es ums Geschäftliche. Paulus hat ein Brett mit insgesamt 28 historischen Plaketten mitgebracht, die älteste aus dem Jahr 1927, die jüngste von 1930. Die Abzeichen sind von verschiedenen Auto-Rallyes, Ausfahrten, Rennen oder einer Flugshow, und stammen von Paulus' Vater, Jahrgang 1890. Dieser sei einer der Ersten in Neuburg gewesen, der ein Auto besaß, erklärt der Senior. Nicht nur seine Plaketten, sondern auch das von ihm selbst gefertigte Brett kommen bei Lichter und Experte Detlev Kümmel gut an. Paulus ist zuversichtlich, dass Liebhaber seine Raritäten zu schätzen wissen. "Ich kann mir vorstellen, dass es Sammler gibt, die solche Plaketten wirklich gerne haben möchten." Sein Wunscherlös von 300 Euro ist aber deutlich zu niedrig angesetzt. Experte Kümmel schätzt den Wert der Sammlung auf 1400 bis 1800 Euro. "Da hätte ich nichts dagegen", ist Paulus positiv überrascht.

Der Neuburger Alois „Stutz“ Paulus (Mitte) und seine Tochter Monika waren Teil der ZDF-Sendung "Bares für Rares“ und trafen Moderator Horst Lichter. Foto: Paulus

Durch diese Expertenschätzung bestärkt treten die Neuburger vor die Händlerinnen und Händler. Es geht darum, ob sich ein Käufer für die Objekte findet, und zu welchem Preis. Die Experten-Runde ist sofort angetan. "In dieser Vielfalt habe ich das noch nie gesehen", sagt einer über die insgesamt 28 unterschiedlichen Plaketten. "Der Zustand ist fantastisch", lobt ein anderer. "So soll es sein", kommentiert Paulus die allgemeine Begeisterung.

Historische Plaketten bringen 1200 Euro bei "Bares für Rares"

Der erste Händler steigt mit einem Gebot von 280 Euro für alle Plaketten ein. Dieser Preis hat nicht lange Bestand. Die Mitstreiter überbieten sich mehrfach mit Geboten. Monika Paulus bewirbt als Verkäuferin die Objekte zusätzlich. Sie habe im Internet recherchiert, einige der Plaketten seien wirklich wertvoll, betont sie. Das Angebot von 1000 Euro lehnen sie und ihr Vater ab mit dem Hinweis, dass die Expertenschätzung höher war. Beim Angebot von 1200 Euro willigen die Neuburger schließlich ein. Das Geld gibt es, getreu dem Sendungstitel, bar auf die Hand. Der erfolgreiche Händler Thorsden Schlößner freut sich über eine "wunderschöne Sammlung", Alois „Stutz“ Paulus und Tochter Monika über mehr Geld als erwartet - und eine besondere TV-Erfahrung.

