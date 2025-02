Nach Heilpraktiker-Prozess: Jetzt sitzt die Tochter auf der Anklagebank

Es war ein Prozess, der das Ingolstädter Landgericht zwei Jahre lang beschäftigt hatte: Eine Heilpraktikerin aus Schrobenhausen hatte ein medizinisch unwirksames Produkt als vermeintliches Heilmittel an schwer erkrankte Krebspatienten verkauft. Das Präparat mit dem Namen BG-Mun wurde den Patienten zu horrenden Preisen überlassen und Heilungschancen versprochen, obwohl das Mittel lediglich eine mit Proteinen versetzte Zuckerlösung ist und damit „ohne medizinische Wirksamkeit“. Verurteilt wurde die Frau dafür zu einer dreijährigen Haftstrafe. Nun, rund zwei Jahre nach dem Urteil, muss sich die Tochter der Heilpraktikerin vor Gericht verantworten. Auch sie soll Patienten bewusst hinters Licht geführt haben.

Staatsanwältin Carolin Kuch hatte bei der Sitzung am Mittwochvormittag im Neuburger Amtsgericht eine lange Liste an Vorwürfen in der Anklageschrift abzuarbeiten. Ihr gegenüber saß eine 31-jährige Schrobenhausenerin. Es ist die Tochter der verurteilten Heilpraktikerin im BG-Mun-Verfahren. Die Angeklagte arbeitete in den Jahren 2017 bis 2020 in der Praxis ihrer Mutter als Angestellte. Es war die Zeit, als schwerkranke Patienten die Hilfe der Heilpraktikerin aufsuchten, weil ihnen ein Heilmittel für Krebs, Diabetes oder auch ALS in Aussicht gestellt worden war: BG-Mun. Während die Heilpraktikerin in dieser Zeit als Haupttäterin in der eigenen Praxis fungierte, wurde sie von ihrer Tochter bei der Arbeit unterstützt.

Auch die heute 31-Jährige beriet Patienten zur BG-Mun-Therapie, half beim Vertrieb der Präparate, legte Patientenakten an und führte in drei Fällen aktiv Behandlungen durch. Dabei erklärte sie den Patienten, wie diese sich das Mittel selbst mit einer Spritze verabreichen können. Um ihre Glaubhaftigkeit zu unterstützen, nannte die junge Frau, die damals gerade ihr Medizinstudium beendet hatte, außerdem einen falschen Titel. Dieser wurde ihr von der sogenannten „Cancer Church“ verliehen, dort erhielt sie eine Urkunde, die sie als Ehrenprofessorin auswies. Bis mindestens Mai 2019 führte die Angeklagte unerlaubterweise auf der Homepage ihrer Mutter den Titel „Prof.“.

Tochter der Angeklagten im Heilpraktiker-Prozess vor Gericht

Zu den Patienten der Praxis, welche von der Angeklagten behandelt und beraten wurden, gehörten Menschen, die an Darmkrebs, Lungenkrebs oder Blutkrebs erkrankt waren. Die 31-Jährige gab sich laut Anklage vor diesen als Ärztin aus und bestätigte in Gesprächen die Wirksamkeit von BG-Mun, selbst bei weit fortgeschrittenen Krebserkrankungen mit zahlreichen Metastasen im Körper. Laut Anklage habe sie zudem behauptet, das Mittel selbst während ihres Studiums gegen Stress eingenommen zu haben.

Verantworten musste sich die Frau daher nun vor dem Neuburger Amtsgericht wegen Betrugs, Beihilfe zum Betrug, wegen des Missbrauchs von Titeln und gefährlicher Körperverletzung. Die Anklage war bereits 2021 erfolgt, allerdings war der Prozess in Ingolstadt, der sich um die Mutter der Angeklagten und den zweiten Hauptangeklagten, welcher das Präparat vertrieben hatte, abgewartet worden.

Dies war auch einer der beiden Hauptgründe, warum sich Richter Christian Veh schlussendlich für die Einstellung des Verfahrens entschied. Zwei der Anklagepunkte, darunter der Titelmissbrauch, seien bereits verjährt. Der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung sei nach dem Verfahren in Ingolstadt auf einfache Körperverletzung zu reduzieren. „Wir müssen die Taten ins Verhältnis setzen, auch in Ingolstadt hat man vergleichbare Handlungen als einfache Körperverletzung eingestuft“, erklärte Veh. Übrigen blieben zur Beurteilung lediglich vier Fälle der Beihilfe zum Betrug.

Schrobenhausenerin wegen Behandlung mit BG-Mun angeklagt

Zweiter Hauptgrund war das vollumfängliche Geständnis der Angeklagten gleich zu Beginn der Verhandlung. Über eine Erklärung, welche vom Verteidiger der 31-Jährigen vorgelesen wurde, räumte die Schrobenhausenerin sämtliche Vorwürfe ein. Sie habe nach ihrem Studium die Wahl zwischen einer Tätigkeit als Assistenzärztin und der Beschäftigung in der Praxis ihrer Mutter gehabt und sich für Letztere entschieden.

Als Grund für die Unterstützung ihrer Mutter nannte sie Gutgläubigkeit. Sie werfe sich mittlerweile selbst vor, dass sie ihrer Mutter und dem zweiten Hauptangeklagten, einem Ingolstädter Unternehmer, bezüglich des Präparats so schnell vertraut habe. Von den horrenden Summen für die Behandlungen, eingenommen wurden dabei zwischen 3000 und 6000 je nach Ampullen-Anzahl, habe sie nichts bekommen. Ihr sei lediglich ein reguläres Angestelltengehalt gezahlt worden.

Nach einem ausführlichen Rechtsgespräch verkündete Veh daher, dass das Verfahren eingestellt werde. Die Angeklagte muss als Wiedergutmachung eine Summe von 7500 Euro an den Neuburger Hospizverein zahlen. Veh machte aber deutlich, dass das Verhalten der Angeklagten moralisch nicht in Ordnung gewesen sei: „Das, was da passiert ist, ist eine Sauerei gewesen. Todkranke Menschen sind in ihrer letzten Lebensphase über den Tisch gezogen worden.“