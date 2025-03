Neuburger Landrat über seinen Rückzug: „Ich habe den Termin bewusst gewählt“

Eine Entscheidung zu treffen, ist das eine. Sie auch wirklich laut auszusprechen, ist etwas ganz anderes. Und so spürte Landrat Peter von der Grün (FDP) am Tag eins nach dem Bekanntwerden seines Rückzugs, welche Welle er damit ausgelöst hatte. Der 52-Jährige wird 2026 nicht mehr für eine zweite Amtszeit kandidieren - eine Nachricht, mit der die wenigsten zum jetzigen Zeitpunkt gerechnet hatten. „Ich bin immer für eine Überraschung gut“, sagt von der Grün gegenüber der Neuburger Rundschau. Sein Entschluss sei schon längere Zeit in ihm gereift und er habe den Zeitpunkt und die Art der Kommunikation bewusst gewählt.

Barbara Wild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreistag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FDP Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis