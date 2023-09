Sicherer Schulweg für Neuburgs Erstklässler: So läuft das Schulbustraining

Damit Schüler mit dem Bus sicher ankommen, organisieren Thomas Felbier und Josef Libal seit über 20 Jahren das Schulbustraining. Was die Kinder lernen.

Mit dem Schulbus unterwegs zu sein heißt mehr als nur Ein- und Aussteigen. Es gibt viele Dinge, die zu beachten sind. Und gerade die Erstklässler müssen noch lernen, dass Vorsicht geboten sein muss. Thomas Felbier vom Omnibusunternehmen Josef Spangler aus Pöttmes zeigt bereits seit über 20 Jahren zusammen mit Josef Libal und der Kreisverkehrswacht Neuburg den Schulanfängern, auf was sie besonders achten müssen.

Einprägsam müssen die Dinge sein, die wichtig sind, um sicher in die Schule zu kommen. Im Laufe der Jahre haben Felbier und Libal kurze und wichtige Aussagen entwickelt, die den Kindern im Gedächtnis bleiben. Nicht rennen und aufeinander aufpassen sind unabdingbar. Anschaulich demonstriert das eingespielte Team den Kindern, auf was besonders zu achten ist.

Drei Tage lang findet das Schulbustraining am Volksfestplatz Neuburg statt

Gleich zu Beginn sucht Thomas Felbier ein Kind aus, das der Busfahrer ist. Denn nur mit spielerischen Beispielen prägen sich die Jungen und Mädchen ein, was sie dürfen und was nicht. Finn wird beim Schulbustraining an diesem Montag als Busfahrer ausgewählt. Der Erstklässler darf sich auf den Platz setzen, auf dem normalerweise Thomas Felbier sitzt, um die Schülerinnen und Schüler zur Schule zu bringen. Davor erklärt Felbier den Kindern, was der tote Winkel ist. Kaum sitzt Finn hinter dem Lenkrad, zeigen Felbier und Libal den übrigen Kindern, in welchen Bereichen am Bus sie nicht zu sehen sind. Mithilfe eines großen Dreiecks wird der tote Winkel den Erstklässlern verdeutlicht. Felbier weist die Schulanfänger an, sich auf das Dreieck zu stellen und fragt Finn, ob er seine Klasse sieht. "Nein", ruft der Busfahrer ganz laut. Erst als seine Schulkameraden aus dem toten Winkel treten, sieht er sie wieder.

40 Klassen machen dieses Jahr beim Schulbustraining mit

Die Bremskraft von Bussen ist enorm, wissen Libal und Felbier. Doch die Kinder müssen das noch lernen. Auch hier zeigen die beiden den Schülerinnen und Schülern, wie groß diese Kraft ist. Dafür haben sie einen Busreifen auf einer kleinen Rampe positioniert und ein Seil durchgefädelt. Je drei starke Mädchen und Jungen dürfen versuchen, den Reifen zu stoppen, wenn er zu rollen beginnt. So sehr sich die Kinder auch anstrengen, der Reifen kann nicht abgebremst werden.

Gut sichtbar liegt für die Erstklässler das orange Dreieck neben dem Bus. In diesem Bereich kann der Busfahrer die Kinder nicht sehen. Foto: Elisabeth Sutner

Anschließend sollen sich die Schülerinnen und Schüler einen Sitzplatz im Bus suchen. "Und immer gut festhalten", warnt Libal die Kinder. Felbier lässt den Bus langsam anfahren und bremst abrupt ab. Reihenweise jauchzen die Schulanfänger auf. Diese hat es ganz schön erschreckt. Felbier und Libal wiederholen noch einmal, beim Ein- und Aussteigen in den Bus soll nicht gedrängelt werden. Jedes Kind sucht sich einen Sitzplatz und nimmt seinen Schulranzen auf den Schoß oder stellt ihn auf den Boden zwischen die Beine. Die Rucksäcke haben aber auf dem Gang nichts zu suchen. Und ganz wichtig ist: Jedes Kind muss sich festhalten! Sonst bestehe eine große Verletzungsgefahr, warnt Josef Libal.

Seit 20 Jahren gibt es das Schulbustraining in Neuburg

Zum Abschluss demonstrieren Felbier und Libal den Erstklässlerinnen und Erstklässlern, wie viel Kraft hinter einem Bus steckt. Veranschaulicht wird der Effekt mit einem Wasserkanister. "Wenn es spritzt, passen die Kinder auf", sagt Felbier. Libal legt dafür den Wasserkanister vor einen Reifen des Busses. Als Felbier den Bus in Bewegung setzt, zerdrückt der Reifen den Kanister sofort und das Wasser spritzt heraus. Die Kinder staunen über die Kraft der Reifen.

Bevor die Schulanfänger wieder zurück in die Schule müssen, gehen Felbier und Libal mit ihnen noch einmal das Gelernte durch. Die Kinder haben sich gemerkt, dass an Bushaltestellen nicht gedrängelt und gerannt werden darf. Sie beim Straße überqueren immer Links und Rechts schauen müssen und dass der Busfahrer sie im toten Winkel nicht sehen kann. Felbier gibt den Erstklässlern noch mit auf den Weg, dass sie immer aufeinander aufpassen sollen und andere Kinder warnen, wenn sie in eine Gefahrensituation kommen.

Insgesamt 1500 Kinder lernen dieses Jahr beim Schulbustraining, wie sie sicher zur Schule kommen. Auch die vier Grundschulen aus Neuburg sind dieses Jahr mit 14 Klassen dabei.