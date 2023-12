Spaß und Miteinander: Neuburger Spieleverein testet neue Spiele

Der Neuburger Spieleverein testet vier neue Spiele der Firma Pegasus. Bis in die frühen Morgenstunden arbeiten sich die Mitglieder durch ihre neuen Schätze.

Um 14 Uhr ging es vergangenen Samstag im Dachgeschoss des Juzes in Neuburg los. Zehn Brettspielfreunde haben sich getroffen, um im Rahmen der Pegasus-Spieletage vier neue Spiele von Pegasus zu spielen, testen und auch zu bewerten. Das Spielepaket hat der Neuburger Spieleverein bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart der Spiele zugeschickt bekommen. Die Auswahl bietet für jeden Geschmack etwas. Ein toll illustriertes Familienspiel, ein Strategiespiel für Kenner, ein etwas kleineres Spiel zum Thema Schnitzeljagd und das mystische Knobelspiel Ghost Writer. Bis zwei Uhr morgens haben sich die Mitglieder durch die Spiele getestet.

Etwa 200 Spiele hat der Spieleverein Neuburg

Die Spielefreunde steigen eher soft mit Ghost Writer ein, hier gibt es zwei Teams. Jedes Team besteht aus Medien und einem Geist. Mithilfe von Fragekarten können die Medien vom Geist ein Lösungswort erfragen. Die Spielenden sind komplett im Bann des Spiels, Seestern ist das gesuchte Wort. Während es die Medien mit Fragen wie "Welche historische Person hatte es bei sich?" oder "In welchem Restaurant kann man es essen?" versuchen, die Lösung zu erraten, helfen die Geister mit Buchstaben, die nach und nach die Antwort auf die Frage bilden, auf die Sprünge. Schnell stellt sich raus, dass Konzentration notwendig ist, denn man kommt schnell auf eine falsche Fährte.

Stolz zeigt Sascha Hein die Spielesammlung des Neuburger Spielevereins. Weit über 100 Stück haben die Spielefreunde. Foto: Elisabeth Sutner

Sascha Hein, Vorsitzender des Spielevereins, freut sich sehr über die neuen Spiele, bereits weit über 100 verschiedene Spiele sind in die großen Schränke im Dachgeschoss einsortiert, welche bei den regelmäßigen Treffen (donnerstags und samstags) gespielt werden. Das Ziel der Spieletreffen ist jedoch nicht zu gewinnen, sondern viel mehr das Miteinander und Spaß am Spiel.

Spaß ist das Wichtigste für den Spieleverein Neuburg

Der Verein wurde 2014 gegründet und hat aktuell etwa 70 aktive Mitglieder. Wobei nicht jeder der Mitglieder die gleiche Spielevorliebe hat. Die einen spielen gern Brettspiele, die nächsten mögen Tabletop-Games und wieder andere bevorzugen Spiele mit Karten. Die Spieler sagen von sich, sie sehen sich als Expertenspieler, sie spielen lieber anspruchsvolle Spiele, Monopoly und Mensch ärgere Dich nicht stehen bei ihnen nicht im Schrank.

Sascha Hein, begnadeter Fantasy-Fan, spielt auch gern ab und an am PC, würde aber Spieleabende Stunden vor dem PC immer vorziehen, da hier viel mehr Emotionen übermittelt werden. Die Spannung ist vor Ort besser zu spüren, Wut, Freude, Aufregung von Mit- und Gegenspielern zieht einen einfach mit. Und trotz aller Wut und Frust im Spiel, so nehmen sie diese nie mit ins nächste Spiel oder mit nach Hause.

