Stadtwerke: Richard Kuttenreich verlängert

Die Stadt Neuburg nimmt das Angebot von Richard Kuttenreich an und verlängert seinen Vertrag bis Ende Mai.. Der 61-Jährige hatte seinen Dienst als Leiter der Stadtwerke eigentlich zum 31. März quittiert.

Er hatte es angeboten, und der Stadtrat hat es jetzt beschlossen: Richard Kuttenreich wird nun noch zwei Monate dranhängen und bis Ende Mai die Stadtwerke leiten. Den Vertrag haben er und Oberbürgermeister Bernhard Gmehling jetzt unterschrieben.

Die Ankündigung Mitte Januar, dass er Ende März seinen Dienst als Stadtwerkeleiter quittieren würde, kam völlig überraschend. Weil das auch Richard Kuttenreich bewusst war, bot er an, falls er denn noch gebraucht werde, zwei Monate zu verlängern. Jetzt nahm der Stadtrat das Angebot an.

Die Verlängerung seiner Amtszeit bietet sich an, da die Suche nach einem Nachfolger für den 61-Jährigen noch läuft. Wie berichtet, hatten sich 38 Frauen und Männer für die Werksleitung beworben. Nach einer Vorauswahl, die OB Gmehling, Rechtsdirektor Ralf Rick und Personalchef Ferdinand Bauer getroffen hatten, sollten sich acht Kandidaten einer sogenannten Findungskommission vorstellen. Zum Termin erschienen aber nur sechs, darunter auch interne Bewerber aus den Reihen des Neuburger kommunalen Eigenbetriebs.

Zahl der Bewerber für die Leitung der Stadtwerke Neuburg soll bis zur Stadtratsssitzung am 18. April von sechs auf zwei reduziert werden

In Auswahlgremium sitzen neben Rechtsdirektor Rick, Personalchef Bauer und dem OB auch seine beiden Bürgermeister Johann Habermeyer und Peter Segeth sowie jeweils ein Vertreter jeder Stadtratsfraktion. Diese Findungskommission will bis zur kommenden Sitzung des Stadtrats am 18. April die Zahl der Kandidaten, die man dem Gremium vorschlagen möchte, auf zwei zu reduzieren.

Zu diesem Zeitpunkt wären die Stadtwerke bereits "fühungslos", hätte Leiter Richard Kuttenreich tatsächlich am 31. März einen endgültigen Schlussstrich gezogen. Durch die Verlängerung seines Vertrags um zwei Monate kann nun auch ein eleganterer Übergang erzeugt werden. Kuttenreich begleitet zum Beispiel gerade noch den neuen Vertriebsleiter Sebastian Basel zu wichtigen Vertragspartnern. Basel stellte sich zudem auch beim jüngsten, wie OB Gmehling sagt, hervorragend besuchten Wirtschaftsfrühstück den Vertretern der heimischen Unternehmen vor. Außerdem bietet sich noch die Gelegenheit, seinen Nachfolger kennenzulernen und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Kuttenreich wird sich wie jeder andere überraschen lassen, wer in seine Fußstapfen tritt: Einer der weiter Gas gibt, ein "Turbolader" also, oder eher einer der