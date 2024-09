Traurige Gewissheit: Auch zweiter Vermisster tot aus der Donau geborgen

Nach einem Badeunfall in Neuburg am vergangenen Freitag, 6. September, wurden zwei Personen im Alter von 20 und 22 Jahren vermisst. Nun herrscht traurige Gewissheit: Beide Männer sind tot. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. In der vergangenen Nacht wurde gegen 0.45 Uhr durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neuburg mitgeteilt, dass an der Donaustaustufe bei Bergheim eine tote Person im Wasser treibt.

Vermisste in Neuburg an der Donau tot aufgefunden

Die Bergung des Leichnams erfolgte mit Unterstützung der örtlichen Feuerwehr. Im Rahmen der Ermittlungen, die durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt geführt werden, konnte der Tote als ein seit vergangenem Freitag vermisster 20-Jähriger aus Simbabwe identifiziert werden. (AZ)