Umstrittener Verkauf der Neuburger Klinik: KJF weist Vorwürfe zurück

Der Landkreis fühlt sich beim Verkauf des Neuburger Krankenhauses unfair behandelt. Die KJF weist die Kritik, die nun auf die katholische Einrichtung einprasselt, zurück.

Frau Urbach, Sie sind Sprecherin der KJF Augsburg. In Neuburg wird Kritik an der Art und Weise laut, wie der Verkauf der Klinik St. Elisabeth über die Bühne ging. Man habe sich einen faireren Umgang gewünscht, heißt es vonseiten des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen. Können Sie dies verstehen?