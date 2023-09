Vhs Neuburg "erfüllt Herzenswünsche": Gesichts-Yoga und 3D-Druck im Angebot

Die Vhs Neuburg stellt ihr neues Programm vor. Dieses Jahr unter dem Motto "lernen lieben lernen". Anmeldungen sind ab Montag, 11. September möglich.

Zur Feier des Tages tragen Geschäftsführerin Christa Jerominek-Mundil und Walter Friemel ihre Tracht mit selbst gebastelten Lebkuchenherzen um den Hals. Denn das diesjährige Programm der Volkshochschule Neuburg sind Herzenswünsche von den beiden, den Dozenten, aber auch der Kursteilnehmer. 544 Kurse werden dieses Semester angeboten, darunter 120 Neuzugänge. Bunt gemischt ist das Herbst- und Winterprogramm. In zehn verschiedenen Rubriken finden Interessierte die verschiedensten Kurse. Darunter Neues wie "Kefir selbst herstellen" oder Dauerbrenner wie Kurse zum Schnitzen.

Während der Pandemie verzeichnete die Vhs einen Ausfall von 50 Prozent, sowohl beim Kursangebot als auch bei den Teilnehmern. Viele Kurse konnten aufgrund der Vorschriften nicht stattfinden oder die Teilnehmerzahlen wurden beschränkt. So waren es letztendlich nur 4500 Teilnehmer im Jahr im Vergleich zu den 12.000 in den Vorjahren.

Die Vhs Neuburg bietet dieses Jahr 544 Kurse an

Vhs bedeutet für Jerominek-Mundil und Friemel vor allem Geselligkeit. Gerade bei den Konzerten in der Schlosskapelle sind die Momente der Geselligkeit spürbar, so Walter Friemel. Diese finden sonntags gegen 19 Uhr statt und kosten keinen Eintritt. Gerade nach den einstündigen Konzerten setzen sich die Besucher gern noch zusammen und ratschen miteinander. Und auch dieses Jahr spielt die Jugend eine große Rolle in der Volkshochschule. Der Jugendliteratur Wettbewerb findet heuer unter dem Motto Träume(n) statt und der Nachwuchs kann seine Geschichten und Gedichte zu diesem Thema einreichen. Der Gewinner erhält einen Preis von 150 Euro. Gern können sich Literaturbegeisterte noch dafür anmelden.

Das diesjährige Programm trägt den Titel "lernen lieben lernen". Foto: Elisabeth Sutner

Neben altbewährten beliebten Kursen, wie dem Goldschmieden, Erbangelegenheiten oder Kochkursen haben sich dieses Jahr einige Neuheiten mit ins Programm geschlichen. Neu ist zum Beispiel die Rubrik der Führungen und Reisen. Dieses Angebot umfasst Bergwanderungen, aber auch Führungen im Landkreis. Und gerade auch Nachhaltigkeit spielt in der Volkshochschule dieses Jahr eine große Rolle. Sei es bei Energiesparen, Fotovoltaikanlagen, Gartenpflege, oder Kochen mit regionalen Produkten, im aktuellen Programm findet jeder das richtige.

Nachhaltigkeit spielt bei der Vhs Neuburg eine große Rolle

Unter dem Titel "im Alter sicher leben" informiert die Vhs zusammen mit zwei Kriminalhauptkommissaren über die Betrugsmaschen am Telefon. Gerade ältere Personen werden häufig Opfer von den Schockanrufen. Der Kurs ist kostenfrei und findet am 12. Oktober statt. Doch auch Beauty-Fans können bei Neuheiten wie dem Face Taping oder Gesichts-Yoga neues erlernen. Beide Workshops helfen, die Gesichtskontur zu straffen und Muskulatur aufzubauen.

In Kooperation mit anderen Volkshochschulen bietet Neuburg dieses Jahr einige Vorträge über Geschichte und Politik an. Diese finden ausschließlich online statt und kosten drei Euro. Die Form der Online-Kurse eröffne für die Erwachsenenbildung komplett neue Möglichkeiten, so könne man mit anderen Schulen zusammenarbeiten und gemeinsam Kurse anbieten und eine größere Teilnehmerzahl erreichen, so die Geschäftsführerin.

Doch auch auf das Berufsleben bereitet die Vhs vor. Kurse zum Zeitmanagement oder zum Verhandlungsgeschick sind dieses Jahr neu im Programm. Exoten wie der 3D-Druck im Hausgebrauch und Informationen zur Kryptowährung Bitcoin sind ebenfalls Neuzugänge in der Rubrik. Auf der Sprachebene hat sich im Programm wenig verändert. Neben Deutsch können die Kursteilnehmer Italienisch, Französisch und Englisch lernen. Und falls es eine etwas untypische Sprache sein soll, stehen Japanisch und Schwedisch zur Auswahl. Kochbegeisterte lernen diesen Herbst, wie man fermentiert, Bowls anrichtet oder mit saisonalem Gemüse ein leckeres Gericht zaubert. Auch in der ausländischen Küche gibt es viele Angebote, von asiatischem Streetfood über georgische Küche bis hin zur ukrainischen Nationalküche.

Das neue Kursprogramm der Vhs kann ab Montag, 11. September, acht Uhr gebucht werden. Die Anmeldung kann telefonisch, persönlich, per Mail oder online unter www.vhsneuburg.de getätigt werden.